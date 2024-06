Applied Materials ist einer der größten und einflussreichsten Anbieter von Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie weltweit und die Aktie deshalb in den letzten Wochen bei den Anlegern stark gefragt gewesen. Zuletzt haben dann doch manche Investoren Gewinne vom Tisch genommen - und auch ein Insider.Dass die Aktie am Freitag unter Druck gerät hängt zum einen am Gesamtmarkt. Nach der beeindruckenden Rally in diesem Jahr nehmen viele Anleger bei Halbleiter-Aktien Gewinne mit.Bei Applied Materials ...

Den vollständigen Artikel lesen ...