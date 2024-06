Super Micro Computer (SMCI) verzeichnete eine geringfügige Kursbewegung von -0,26% im neuesten Handel, was eine etwas schwächere Entwicklung als die des S&P 500 bedeutet, der einen Verlust von 0,25% erlitt. Dieser Anbieter von Servertechnologie konnte in den vergangenen vier Wochen ein Wachstum von 5,35% feststellen. Im Vergleich dazu wuchs der Computer- und Technologiebereich um 8,85%, während der S&P 500 nur 3,59% Zuwachs zeigte. Analysten und Investoren beobachten gespannt die kommenden Gewinneinblicke des Unternehmens. Es wird ein Jahreswachstum von 126,5% der Einkünfte auf $7.95 pro Aktie und ein Umsatzspringen von 142,58% auf $5.3 Milliarden gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Die konsolidierten Schätzungen lassen für das bevorstehende Gesamtjahr Einnahmen von $23.51 pro Aktue und Einnahmen von $14.93 Milliarden voraussehen, was beachtliche jährliche Veränderungen von +99,07% und +109,66% darstellt.

Partnerschaften und Zukunftspläne

Eine Bündelung der Kräfte zeichnet sich durch die Partnerschaft mit einem Serverhersteller aus San Francisco bei einem Projekt mit einer führenden Computerfirma und einem prominenten Grafikprozessor-Produzenten ab. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Fähigkeiten eines neu entwickelten, generationenübergreifenden KI-Modells zu stärken, welches den physikalischen Kontext besser verstehen kann als seine Wettbewerber. Mit einem weiterfürenden Engagement wird der Bau des "Supercomputers der Zukunft" in Aussicht gestellt, der in seiner Größe beeindruckende Rechenkapazitäten planen lässt und bzweckt, den Bereich künstlicher Intelligenz weiter voranzutreiben. Der aktuelle Börsenwert, die Positionierung im oberen 39%-Bereich innerhalb seiner Branche und in Kombination mit strategischen Partnerschaften lässt auf einen vielsprechenden Zukunftsausblick hoffen.

