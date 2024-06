EQS-Ad-hoc: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Solarnative meldet Insolvenz an



21.06.2024 / 16:44 CET/CEST

Solarnative meldet Insolvenz an Die Geschäftsführung der Solarnative GmbH hat heute entschieden, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim zuständigen Insolvenzgericht zu stellen. Auch wenn die Gesellschaft inhaltlich grundsätzlich positives Feedback von potenziellen Investoren erhalten hat, ist eine Umsetzung einer neuen Finanzierung innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht möglich, so dass dieser Schritt notwendig wurde.

Ansprechpartner:

Julian Mattheis | +49 172 1815519 | j.mattheis@solarnative.com



