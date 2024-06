Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine globale Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, ist seit acht Jahren in Folge in der Kantar BrandZ Top 10 Chinese Global Brands Liste vertreten. Diese Anerkennung unterstreicht das weltweite Engagement von Hisense für Innovation und Spitzenleistungen.Hisense hat den chinesischen TV-Gerätemarkt 20 Jahre in Folge dominiert und war von 2004 bis April 2024 die meistverkaufte TV-Gerätemarke. Neben der Dominanz auf dem heimischen Markt erreichte die TV-Geräte-Sparte von Hisense im 1. Quartal 2024 einen weltweiten Volumenanteil von 13,6 %. Damit sicherte sich das Unternehmen von 2022 bis zum 1. Quartal 2024 die Nummer 2 auf dem Weltmarkt. Das Unternehmen ist außerdem weltweit führend beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten und Laser-TV-Geräten sowie bei der Anzahl der Patente für TriChroma Laser-TV-Geräte.Die TV-Geräte von Hisense haben auf verschiedenen internationalen Märkten eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Von Januar bis April 2024 hielt die TV-Geräte-Sparte von Hisense den höchsten Marktanteil in Australien und Südafrika und belegte in Kanada und Mexiko die Nummer 2 auf dem Markt.Mit dem Ziel "Never Settle for No.2 Global" hebt sich Hisense durch sein unermüdliches Streben nach Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit kontinuierlich von anderen Anbietern ab und festigt seine führende Position auf dem Weltmarkt.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das schnell expandierte Unternehmen ist in über 160 Ländern tätig und hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2443851/Hisense_TV_remains_global_No_2_100_TV_global_No.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-behauptet-seine-dominanz-auf-dem-globalen-tv-markt-mit-spitzenplatzen-in-mehreren-landern-302179140.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.com,+86-021-64070066Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100920812