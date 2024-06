Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat in Hamburg-Mitte ein "Nio House" eröffnet. Es ist das vierte in Deutschland nach Berlin, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Das Unternehmen versteht seine "Nio Houses" nicht als reinen Vertriebsstandort wie ein klassisches Autohaus, sondern als "Community Space, der die Markenwelt erlebbar macht". Daher wurde auch eine zentrale Lage angrenzend an den Jungfernsteig (konkret in den Großen Bleichen 5) gewählt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...