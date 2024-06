Valneva-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund drei Prozent in die Knie. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 6,87 USD. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen? Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken. Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...