Converge Technology Solutions Corp.: Converge Technology Solutions gibt die Wahl von Gayle Morris und Mary Hassett in den Vorstand bekannt

TORONTO und GATINEAU, QC, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), freut sich, bekanntzugeben, dass Gayle Morris und Mary Hassett in den Vorstand des Unternehmens gewählt wurden.

Gayle Morris ist eine Technologie-Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen High-Tech-Computer, Software und Netzwerke bei weltweit führenden Unternehmen wie Microsoft, Cisco, BEA Systems und Dell. Im Laufe ihrer herausragenden Karriere war Gayle maßgeblich an bedeutenden Marktveränderungen beteiligt, wobei sie sich sowohl auf direkte als auch auf indirekte Vertriebsmodelle sowie auf alle Aspekte der Markteinführung von Produkten und Dienstleistungen spezialisiert hat. In ihrer letzten Position bei Microsoft, als Vizepräsidentin für weltweite Unternehmenskunden und Partnervertrieb, spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Steigerung des Cloud-Wachstums und der Modernisierung der Vertriebsansätze.

"Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Converge beizutreten, da das Unternehmen seine Kunden dabei unterstützt, diese neue Ära der KI-Transformation zu meistern", so Gayle Morris. "Converge ist einzigartig positioniert, um seine Kunden dabei zu unterstützen, durch sein umfangreiches Portfolio an Serviceangeboten greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen durch Marktübergänge bei einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen meine Beiträge bei Converge verbessern wird, da das Unternehmen mit einem dienstleistungsorientierten Ansatz wächst."

"Ich freue mich, die Aufnahme von Gayle in den Vorstand von Converge bekannt geben zu können", erklärte Thomas Volk, Vorstandsvorsitzender von Converge. "Gayles Erfahrung in der Leitung von Strategie und globaler Geschäftsentwicklung bei führenden Technologieunternehmen wie Microsoft, Cisco, BEA Systems und Dell wird ein großer Gewinn für Converge sein und als Katalysator für den Vorstand dienen."

Mary Hassett ist eine Führungskraft in Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Führungspositionen im Personalwesen. Derzeit ist sie leitende Vizepräsidentin und Leiterin der Personalabteilung bei Lam Research. In dieser Funktion ist sie dafür verantwortlich, die wertvollen Personalressourcen von Lam auf die strategischen Prioritäten des Unternehmens abzustimmen und gleichzeitig das Engagement der Mitarbeiter, die Entwicklung von Führungskräften und die Förderung einer starken Unternehmenskultur zu unterstützen. Zuvor war Mary als leitende Vizepräsidentin für Personalwesen bei Hewlett Packard Enterprise ("HPE") für die Hybrid IT Organisation des Unternehmens tätig.

"Ich bin überglücklich, dem Vorstand von Converge beizutreten", erklärte Mary Hassett. "Der Ansatz von Converge, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und der hohe Stellenwert, den die Beziehungen zu Kunden, Partnern und den eigenen Mitarbeitern haben, haben wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Ich freue mich darauf, das Wachstum von Converge als Teil des Vorstands voranzutreiben und bin davon überzeugt, dass meine Erfahrung in führenden Forschungs- und Technologieorganisationen zu einer robusten Strategie für das Unternehmen beitragen wird."

"Ich freue mich sehr, dass Mary dem Vorstand von Converge beitritt", erklärte Thomas Volk, Vorstandsvorsitzender von Converge. "Marys Erfahrung bei Lam Research und HPE, wo sie maßgeblich an der Leitung von Personalinitiativen mit einem starken Fokus auf die Unternehmenskultur beteiligt war, wird den Vorstand ergänzen und für das Unternehmen von großem Wert sein."

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "vorgesehen", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen über die erwarteten Auswirkungen und Vorteile der Wahl von Frau Morris und Frau Hassett in den Vorstand des Unternehmens für das Unternehmen und seinen Vorstand werden als zukunftsorientierte Aussagen betrachtet. Diese Aussagen beruhen auf Faktoren oder Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion verwendet wurden, einschließlich Annahmen, die auf historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen basieren. Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen stützt, die es zum Zeitpunkt der Erstellung für angemessen hält, weist das Unternehmen Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Vorteile oder Auswirkungen einer solchen Wahl für das Unternehmen oder seinen Vorstand wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gemacht oder suggeriert werden. Selbst wenn die Vorteile oder Auswirkungen für das Unternehmen oder seinen Vorstand mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse nicht unbedingt ein Hinweis auf Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem hier angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: [email protected], Telefon: 416-360-1495