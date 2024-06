Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat in den letzten Handelstagen deutlich korrigiert und am Freitag sogar ein neues Jahrestief markiert. Dass solche Entwicklungen Entwicklungen meist mit schlechten Nachrichten einhergehen, zeigt sich auch in diesem Fall. Wie am späten Nachmittag bekannt wurde, wird der SDAX-Konzern seine Hauptversammlung verschieben. Ursprünglich hatte PVA Tepla die Hauptversammlung für kommenden Mittwoch (26. Juni) einberufen. Die wird aber jetzt bis auf weiteres verschoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...