Michael Dell tweetet über Bitcoin: Steigt Dell in den Kryptomarkt ein?

Michael Dell - Gründer des Computer-Unternehmens Dell - ist einer der reichsten Menschen der Welt. Nun scheint es so, als wäre auch er auf den Geschmack von Bitcoin gekommen und das sorgt für viel Spekulation im Netz. Immerhin hat sich auch Michael Saylor gleich zu Wort gemeldet, der mit seinem Unternehmen MicroStrategy Milliarden in Bitcoin investiert hat und damit sehr erfolgreich auch den Aktienkurs von MicroStrategy in die Höhe getrieben hat. Nun kommt die Frage auf, ob Michael Dell selbst oder sein Unternehmen auch im großen Stil in das digitale Gold investieren wird.

Bitcoin Tweet sorgt für Aufsehen

Die Tweets der Milliardäre dieser Welt können großen Einfluss auf die Finanzmärkte haben und eben auch auf die Kurse so mancher Kryptowährungen. Elon Musk hat schon mehrmals nicht nur die Tesla-Aktie auf Achterbahnfahrt geschickt, auch Dogecoin (DOGE) hat er zu einer Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden Dollar verholfen, als er angefangen hat, darüber zu tweeten. Durch seine Posts ist er immer wieder ins Visier der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC geraten. Auch die Meldung, dass Tesla Bitcoin gekauft hat, hat damals für steigende Kurse gesorgt. Diesmal ist es Michael Dell, der mit einem Tweet über ein Krümelmonster, das von Bitcoin umgeben ist, für Aufsehen sorgt.

This is a great account to follow @MeCookieMonster. Very entertaining pic.twitter.com/RJFcNpCXrN - Michael Dell (@MichaelDell) June 21, 2024

Spekulationen, ob er oder sein Unternehmen in Bitcoin investieren wird, haben nicht lange auf sich warten lassen. Dabei wird gleich darauf verwiesen, wie groß sein Vermögen ist, wie groß die Cash-Reserven von Dell sind und wie der Einstieg den Kryptomarkt und den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnte.

Founder and CEO of Dell Technologies, Michael Dell, is the majority shareholder owning 58.9% of the stock. $DELL is sitting on $6 billion in cash.



Now he's posting about Bitcoin



Are we going to see another billionaire pull out the MicroStrategy playbook? $MSTR pic.twitter.com/brvec8uzuu - The ?itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) June 21, 2024

Ob es wirklich zu einem Investment kommt, oder Michael Dell selbst sogar schon lange in Bitcoin investiert ist, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Sicher ist, dass eine solche Investition bullish für den Markt wäre.

MicroStrategy macht's vor - Werden andere Unternehmen folgen?

Michael Saylor hat mit seiner Investition in Bitcoin etwas geschafft, mit dem wohl nur die wenigsten gerechnet hätten. Nicht nur, dass er für sein Unternehmen MicroStrategy Milliardengewinne erzielt hat, weil er die Bitcoin deutlich unter dem heutigen Wert gekauft hat, auch der Aktienkurs ist dadurch stark gestiegen. Allein im letzten Jahr hat die MicroStrategy-Aktie um 340 % zugelegt. Steigt der Bitcoin-Kurs weiter, dürfte auch die Aktie weiter steigen.

(MicroStrategy Aktienkursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Google)

Auch andere Unternehmen, die in Bitcoin investiert haben, konnten davon profitieren, wenn auch nicht im selben Ausmaß wie MicroStrategy. Es ist also durchaus denkbar, dass sich im Laufe der Zeit mehr Unternehmen dazu entscheiden, einen Teil ihrer Cash-Reserven gegen Bitcoin einzutauschen. Bisher hat das digitale Gold alle anderen Assets outperformt. Kommt es dazu, dürfte der Kurs in den nächsten Jahren noch deutlich weiter steigen, wie von vielen Experten angenommen. In einem solchen bullishen Umfeld dürften auch die meisten Altcoins explodieren, wobei derzeit vor allem Meme Coins extrem gefragt sind, wie sich auch am aktuellen Beispiel von WienerAI zeigt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.