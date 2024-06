Walmart, der weltgrößte Einzelhändler, konnte jüngst einen bedeutenden Rechtsstreit gegen einen bekannten Kreditkartenpartner konstruktiv beilegen. Die Auseinandersetzung drehte sich um die Exklusivität bei der Ausstellung von markeneigenen Verbraucherkreditkarten, welche bevorzugt von der Bank angeboten wurden. Ein Gericht in Manhattan sah es als gerechtfertigt an, dass Walmart die Zusammenarbeit aufgrund mangelhaften Kundenservices begründet vorzeitig beenden durfte. Die Konditionen des Vergleichs wurden nicht veröffentlicht. Beide Unternehmen betrachteten die Aufkündigung des Vertrages teils als "nukleare Option", doch sind die Differenzen nun aus der Welt geschaffen. Gleichzeitig gab Walmart zu erkennen, dass es dank diversifizierten Geschäftsbeiträgen aus unterschiedlichen Segmenten und Vertriebskanälen sowie einer starken Präsenz sowohl in stationären Filialen als auch im digitalen Bereich firmiert.

Einzelhandelssektor mit Minimalwachstum

Dem Einzelhandelssektor in den USA macht die hohe Inflation arg zu schaffen, dies zeigt sich an einem herrschenden Sparverhalten der Amerikaner. Expertenmeinungen zufolge könnte das zurückhaltende Konsumverhalten der Bevölkerung dazu führen, dass die Zentralbank ihre Zinspolitik überdenkt, was wiederum zukünftiges Wachstum unterstützen könnte. Walmart selbst konnte innerhalb eines Jahres eine überdurchschnittliche Marktentwicklung vorweisen, was insbesondere nach der letzten quartalsweisen Bilanzveröffentlichung deutlich wurde. Nichtsdestotrotz verursachen die hohen Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie der dynamische Einzelhandelsmarkt Sorgenfalten bei Analysten und Investoren gleichermaßen.

