Der Chiphersteller aus Santa Clara, Kalifornien, hat am Donnerstag 3,5 Prozent verloren, nachdem er Microsoft vorübergehend vom Thron verdrängt hatte. Der Rückgang war von einem charttechnischen Muster geprägt, das oft ein Zeichen dafür ist, dass die vorherige Aufwärtsdynamik nachlässt. Entsprechend nervös sind die Anleger am Freitag. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes "Bearish Engalfing Pattern" in einem Candlestick-Chart einer Aktie. Das Chartmuster tritt meist während einer Rallye auf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...