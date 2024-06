Im neuen Podcast des Zürcher Finanzbriefs zeigt Chefredakteur Mikey Fritz Ihnen auf, was die jüngsten Zinsentscheidungen in Europa und den USA für den Devisenmarkt bedeuten. Ganz konkret für das Euro / Dollar Verhältnis.Der Dollar hat in den letzten Quartalen sehr wenig Aufmerksamkeit von der Börse bekommen. Aus Sicht der Europäer tritt der Dollar inzwischen seit 1 ½ Jahren auf der Stelle. Der Euro zeigt vor allem in diesem Jahr eine enorm stabile Trading-Range zwischen 1,07 und 1,08 Dollar.Anzeige:Welche Perspektiven ...

