Seit fünf Jahren sind die Aktionäre der UnitedHealth Gruppe Zeugen bemerkenswerter Kursgewinne, die sogar die durchschnittlichen Markterträge übertreffen. Besonders auffallend ist der Anstieg der Aktienpreise um beeindruckende 97% während dieses Zeitraums, was die Marktrendite von etwa 80% deutlich in den Schatten stellt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass in den vergangenen zwölf Monaten lediglich eine bescheidenere Rendite von 2,7%, einschließlich Dividenden, zu verzeichnen war. Analysten stellen fest, dass die langfristige Gesamtaktionärsrendite (Total Shareholder Return, TSR) mit 112% über fünf Jahre den Aktienkurszuwachs sogar übertrifft, was die zusätzliche Rendite durch Dividenden unterstreicht.

Risiken und Regulierungsmaßnahmen

Neben diesen erfolgsorientierten Nachrichten stand die UnitedHealth Gruppe jedoch auch wegen anderer Herausforderungen im Licht der Öffentlichkeit. Kürzlich gab die Unternehmen bekannt, Opfer einer Cyberattacke geworden zu sein. Rund ein Drittel sensibler Patientendaten in den USA könnte in die Hände einer ausländischen Ransomware-Bande gefallen sein. Daten wie Versicherungsnummern, Diagnosen und Sozialversicherungsnummern waren möglicherweise gefährdet. Als Reaktion darauf versucht die Organisation, die Betroffenen zu informieren und stellt zudem für zwei Jahre kostenlose Kreditüberwachung bereit.

Separat davon hat die Unternehmenssparte, die im Staat New York tätig ist, eine Einigung mit den dortigen Behörden getroffen. Diese sieht eine Zahlung von 1 Million US-Dollar für Verstöße gegen das lokale Gesetz zur umfassenden Verhütungsmittelabdeckung vor. Von der Einigung betroffene Kunden sollen rückwirkend für ihre Aufwendungen für Verhütungsmittel, inklusive Zinsen, entschädigt werden. Solche Maßnahmen sind ein weiteres Beispiel für das dynamische Umfeld, in dem Finanzgesundheit und Datenschutz eine bedeutende Rolle für die Geschäftsführung spielen. Abgesehen von diesen Herausforderungen bleibt abzuwarten, wie sich sowohl die kurzfristige als auch langfristige Performance der Aktie gestalten wird.

