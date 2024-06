Deutsche Fintechs sind mit der Standortpolitik nicht zufrieden. Laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage attestieren sie der Bundesregierung in diesem Punkt die Note "4". Über die Hälfte der Befragten ist überzeugt, dass deutsche Fintechs ggü. europäischen Wettbewerbern aufgrund der Regulatorik benachteiligt sind. Und nur knapp ein Fünftel (19%) würde bei einer erneuten Gründung nochmal in Deutschland gründen. Miriam Wohlfarth ist eine dieser wenigen "Wiederholungstäter" und hat nach Ratepay mit Banxware schon ihr zweites Unternehmen im Finanzbereich mitgegründet. Dort ist sie derzeit als Co-CEO an Bord. Banxware bietet "Embedded Lending" an und unterhält Partnerschaften mit mehr als 40 Plattformen, Zahlungsanbietern, Banken und Neobanken (u.a. Hypovereinsbank, Qonto). Jens Röhrborn, CEO von Banxware und gelernter Jurist, gilt ebenfalls als ein Gesicht der Branche. Und er hat eine klare Meinung zum Fintech-Standort Deutschland. Er geht sogar so weit zu sagen, dass es hierzulande gänzlich an Gründungsanreizen mangelt. "Anders als in anderen Ländern (z.B. UK, Frankreich) gibt es weder ...

