Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) gab jetzt die Erteilung eines Patents durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) für die von Biocytogen unabhängig entwickelte RenLite-Plattform für vollständig humane gemeinsame Leichtketten-Mäuse bekannt.

Bei den RenLite-Mäusen, die mit Hilfe der firmeneigenen Biocytogen-Technologie SUPCE (Size-Unlimited and Precise Chromosome Engineering) entwickelt wurden, erfolgt der In-situ-Austausch der gesamten variablen Genregion der schweren Kette des menschlichen Antikörpers und eines einzelnen Gens der variablen Region der leichten Kette. Dies ermöglicht die Erzeugung von vollständig humanen Antikörpern von großer Diversität, die eine gemeinsame leichte Kette haben, wodurch Fehlpaarungen der leichten und schweren Kette bei der Bildung von bispezifischen Antikörpern vermieden werden, was die Komplexität des CMC-Prozesses erheblich reduziert. Die molekularen Strukturen dieser bispezifischen Antikörper ähneln monoklonalen Antikörpern und haben vorteilhafte physikochemische Eigenschaften. Mit Hilfe der RenLite- und RenLite-Knockout-Mäuse hat Biocytogen eine Bibliothek von Antikörpern gegen mehr als 200 TAA-Zielmoleküle erstellt, die eine schnelle Entwicklung von bispezifischen Antikörpern und bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) ermöglicht.

Zusätzlich zur RenLite-Plattform umfasst die von Biocytogen unabhängig entwickelte RenMice-Serie die Plattformen RenMab, RenNano, RenTCR und RenTCR-mimic. Diese fünf vollständig humanen Antikörper/TCR-Maus-Plattformen erfüllen die verschiedenen F&E-Anforderungen von Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt. Seit ihrem Debüt im Jahr 2019 haben die RenMice-Plattformen in der Biotech- und Pharmaindustrie breite Anerkennung gefunden. Bis zum 31. Dezember 2023 hat Biocytogen 47 zielgerichtete RenMice-Lizenzprojekte mit mehr als 20 multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs) und biopharmazeutischen/Biotech-Unternehmen durchgeführt, unter anderem mit Merck KGaA, Janssen, Xencor, BeiGene und Innovent. Die RenMice-Plattform hat zum Aufbau einer Bibliothek von über 400.000 vollständig humanen Antikörpern gegen Tausende von Zielmolekülen und qualitativ hochwertigen Antikörperkandidaten geführt und damit 103 Projekte ermöglicht, zu denen Co-Entwicklungs-, Auslizenzierungs- und Transfervereinbarungen gehörten.

Die Erteilung des US-Patents für die RenLite-Plattformtechnologie ist ein Beleg für die außergewöhnliche Innovationskraft und die globale Wettbewerbsfähigkeit von Biocytogen. Biocytogen wird auch in Zukunft globale Patentstrategien verfolgen und den Schutz seiner Schlüsseltechnologien gewährleisten, um seinen Partnern fortschrittliche Technologieplattformen und einen soliden geistigen Eigentumsschutz zu bieten. Außer in den Vereinigten Staaten wurden Patentanträge für die RenLite-Plattform auch in China, Europa, Japan, Südkorea, Kanada, Singapur, Russland, Israel, Australien und anderen Ländern und Regionen eingereicht, wobei die Genehmigungsverfahren bereits im Gange sind.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen stützt sich auf die Gene-Editing-Technologie und nutzt die gentechnisch veränderten, proprietären RenMicePlattformen (RenMab/RenLite/RenNano/RenTCR-mimic) für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimischer Antikörper. Biocytogen hat mit RenBiologics eine Untermarke gegründet, die das Ziel verfolgt, globale Partnerschaften für den Aufbau einer Standardbibliothek von mehr als 400.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen etwa 1000 Zielmoleküle für die weltweite Zusammenarbeit zu bilden. Bis zum 31. Dezember 2023 wurden weltweit 103 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und multiplen klinischen Wirkstoffen, zur Auslizenzierung und zum Transfer sowie 47 zielgerichtete RenMice-Lizenzierungsprojekte geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen hat Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung geleistet und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240620147245/de/

Contacts:

Biocytogen

Antikörper-Assets und -Plattformen: BD-Licensing@biocytogen.com

Pressekontakt: pr@bbctg.com.cn