JPMorganChase hat umfangreiche Pläne vorgestellt, sein Büro in Downtown Miami zu renovieren und zu erweitern sowie eine neue Niederlassung in West Palm Beach zu eröffnen, was die Verbundenheit der Firma mit Südflorida als strategisch wichtige Region unterstreicht. Die Vergrößerung der Geschäftsstätte in Miami wird das Büro von 80.000 auf 160.000 Quadratfuß erweitern und Platz für 400 zusätzliche Mitarbeiter schaffen. Aktuell sind dort über 500 Beschäftigte in verschiedenen Unternehmensbereichen tätig. Teil des zweijährigen Projekts ist auch die Modernisierung des Client Centers in Miami, um erstklassige Veranstaltungsräume für Kunden und Mitarbeiter bereitzustellen. In ganz Südflorida wird die Firma mehr als 20 neue J.P. Morgan Finanzzentren eröffnen und ist damit einer der größten privaten Arbeitgeber in der Region. Durch deren Betrieb und tausende von lokalen Angestellten hat JPMorganChase eine jährliche wirtschaftliche Aktivität von 1,9 Milliarden US-Dollar in Südflorida auslöst und dort zusätzliche 5.300 Jobs fördert.

Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung

In ganz Florida verstärkt das Unternehmen seine Präsenz mit neuen Büros in Melbourne, Sarasota und Fort Myers sowie bedeutenden Investitionen in das Tampa Corporate Center. Die Firma beschäftigt landesweit 16.400 Mitarbeiter in allen Geschäftsbereichen und hat in den letzten drei Jahren über 46 Millionen Dollar in Südflorida und fast 65 Millionen Dollar landesweit in philanthropische und geschäftliche Ventures investiert, um Wohneigentum, Wohlstandsbildung und finanzielle Gesundheit zu fördern. Darüber hinaus hat JPMorganChase im Rahmen ihres Engagements für die technologische Gleichberechtigung in Miami gerade eine Million Dollar an die Florida Memorial University gespendet, um deren Technologieprogramme auszubauen.

