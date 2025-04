Konjunktur unter den Experten hat in volatilen Zeiten der Gold-Bulle Peter Schiff. Er warnt konstant vor Staatsverschuldung, Inflation und der Abhängigkeit vom US-Dollar.Auch wenn der Goldpreis von seinem All-Time-High von 3500 US-Dollar je Feinunze wieder abgeprallt ist - so bleibt Star-Invesor Peter Schiff seinem Gold-Mantra treuer denn je. Sein Portfolio hat er zu 50 Prozent mit Gold besichert. "Gold legt wieder kräftig zu. Das ist ein klares Zeichen - inzwischen sind 60 Prozent meines persönlichen Portfolios in Gold- und Goldminenaktien investiert. Noch vor den neuen Zöllen waren es etwa 50", sagt er dem Nachrichtensender Fox News in der vergangenen Woche. Als besonders wertvoll hätten …