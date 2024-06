The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2024



ISIN Name

CA92859G2027 VIZSLA SILVER CORP.

GB0001870228 CHAMBERLIN PLC LS -,001

IT0005442741 JONIX SPA

XS2631199168 IPD 3 23/28 FLR REGS

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken