TYSONS CORNER, Virginia (IT-Times) - Das US-Softwareunternehmen MicroStrategy kündigt die Ausgabe von weiteren Wandelanleihen an, um unter anderem Bitcoins zu erwerben. MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR, ISIN: US5949724083) gab am 20. Juni 2024 bekannt, am 18. Juni 2024 ein privates Angebot von...

Den vollständigen Artikel lesen ...