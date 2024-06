Neuer Base-Meme-Coin explodiert auf 2 Mio. $: Explodiert DAWGZ um 100x?

Base Dawgz ($DAWGZ) nähert sich dem nächsten wichtigen Meilenstein, nachdem im Vorverkauf bereits rund 2 Millionen Dollar eingenommen wurden. Nur noch drei Tage bis zur nächsten Preiserhöhung verbleiben, was diesen Zeitpunkt ideal für eine Investition zu machen scheint.

Base Dawgz ist ein Multichain-Meme-Coin inspiriert vom Basejumping und dem Shiba-Inu-Meme. Diese Kombination hat von Anfang an die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich gezogen. Der Vorverkauf verzeichnete einen rasanten Anstieg, beginnend mit 200.000 US-Dollar am ersten Tag und über 1 Million US-Dollar innerhalb einer Woche. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,00527 US-Dollar. Kontinuierlich steigt der Preis von DAWGZ, sodass Früh-Investoren Buchgewinne aufbauen können.

Im Vergleich zu anderen Token wie BRETT, die zuletzt deutlich unter die Räder kamen, könnte $DAWGZ die bessere Performance zeigen. Mit einer starken Leistung bei der Mittelbeschaffung und der starken Community-Unterstützung stellt Base Dawgz eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit im Meme-Coin-Sektor dar. Denn Meme-Coins auf Base - das war zuletzt eine stimmige Kombination.

Eine der spannendsten Entwicklungen für Base Dawgz ist der bevorstehende Start seines Staking-Protokolls. Investoren, die vor dem Staking-Start am Vorverkauf teilnehmen, erhalten rückwirkend einen Bonus, wenn sie ihre Token nach dem Staking-Start einzahlen. Dieser einzigartige Anreiz belohnt frühzeitige Investoren. Damit dürfte auch die Nachfrage nach dem Staking bald zunehmen und das handelbare Angebot nach dem Börsensstart verknappen.

Base Dawgz läuft zugleich auf mehreren Blockchains, darunter Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche. Diese Multi-Chain-Fähigkeit ermöglicht Benutzern, ohne zusätzliche Gebühren zwischen Netzwerken zu wechseln, was die Reichweite und Anwendungsmöglichkeiten des Tokens erweitert. Hier kann theoretisch Liquidität aus diversen Blockchain-Ökosystem zu Base Dawgz gelangen.

Bekannte Youtuber coverten den neuen Meme-Coin zuletzt und weisen ausdrücklich auf das Potenzial hin, hier beispielsweise Flo Pharrel:

Die erfolgreichsten Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Dogwifhat ($WIF) und Floki ($FLOKI) setzen häufig auf Hunde, ähnlich wie Base Dawgz ($DAWGZ). Brett (BRETT) Coin, ein beliebter Meme-Coin auf der Base-Chain, stieg im März 2024 von einem Preis von 0,019 US-Dollar auf etwa 0,143 US-Dollar. Eine Investition von 1.000 US-Dollar in BRETT im März 2024 hätte heute fast 7.400 US-Dollar eingebracht, was einer Verachtfachung des Investments entspricht. Natürlich setzen Anleger jetzt auf die nächste Erfolgsstory und werden augenscheinlich bei Base Dawgz fündig.

Das Share-to-Earn-Protokoll von Base Dawgz ermöglicht es den Unterstützern, durch das Bewerben von $DAWGZ in sozialen Medien wie X und Telegram schnell und einfach Punkte zu sammeln. Nach Abschluss des Vorverkaufs können diese Punkte in $DAWGZ-Token umgewandelt werden. Die aktive und engagierte Community dürfte die Bewertung des Tokens erheblich steigern. Schließlich ist es genau diese Viralität, die Meme-Coins spannend macht.

2: Why $DAWGZ is Going Viral?



The buzz around Base Dawgz is real! With its home on Coinbase's Base chain, $DAWGZ offers a low-cost, secure trading experience. Investors are hoarding tokens to dodge high exchange prices later. This meme coin is set to take off big time! pic.twitter.com/1YGF5oRPgD