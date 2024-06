Nikola, ein Hersteller von elektrischen Nutzfahrzeugen, erlebt eine vorbörsliche Stabilisierung seiner Aktie, nachdem das Unternehmen einen 1-für-30 Rückwärtssplit bekannt gegeben hat, der nach Börsenschluss am 24. Juni in Kraft treten soll. Diese Maßnahme wird durchgeführt, um den Aktienwert zu unterstützen und die Vorgaben für die Notierung an der NASDAQ zu erfüllen, da der Kurs im letzten Jahr um 75% gefallen ist. In einem herausfordernden Marktumfeld für die gesamte Branche elektrischer Fahrzeuge (EV), das unter anderem durch den offiziellen Bankrott eines anderen EV-Startups zusätzlichen Abwärtsdruck erhielt, scheint Nikola erste Fahrzeuge auszuliefern und erweitert sein Netzwerk an Wasserstoff-Tankstellen. Dennoch bleibt der Kurs der Aktie nach mehreren Rückgängen im letzten Jahr auf rekordverdächtig niedrigem Niveau, und der Markt reagiert weiterhin sensibel auf Unternehmensmeldungen.

Marktreaktion und Zukunftsaussichten

Die Ankündigung folgte auf eine Zeit verminderter Erwartungen, in der das Unternehmen im ersten Quartal eine geringere Anzahl an Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKWs auslieferte als erhofft, wobei die flüssigen Mittel von 464,7 Millionen Dollar im Vorquartal auf 345,6 Millionen Dollar sanken. Die Gesamtanzahl der genehmigten Aktien des Unternehmens wird durch den Rückwärtssplit von 1,6 Milliarden auf 1 Milliarde reduziert. Trotz der finanziellen Herausforderungen unterstreicht das Unternehmen die Bedeutung der strategischen Änderung seiner Unternehmensstruktur, während es sich in einem wettbewerbsintensiven EV-Markt behauptet. Nikola verweist auf eine größere Bestellung Wasserstoff-elektrischer Fahrzeuge und den Ausbau seines Wasserstofftankstellennetzes als Zeichen für das Engagement, den Weg in Richtung Dekarbonisierung konsequent fortzusetzen.

