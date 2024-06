PEPU, WAI, SEAL Coin sind nun die beliebtesten Krypto-Presales

Ein positives Indiz für einen explosiven Coin ist eine hohe Nachfrage im Presale. Ebenso befinden sich die Token somit noch vollkommen am Anfang und haben ihr Steigerungspotenzial an den Kryptobörsen noch vor sich. Im folgenden Beitrag haben wir daher einmal die gefragtesten neuen Krypto-Presales näher vorgestellt.

Pepe Unchained (PEPU)

Bisher werden Memecoins in der Regel auf einer Layer-1 oder Layer-2 gestartet. Somit wurden sie jedoch von den dort gegebenen Konditionen beeinträchtigt. Denn auf Ethereum entstehen verhältnismäßig hohe Gebühren und die Geschwindigkeit lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Als dies wirkt sich wiederum negativ auf die Nutzererfahrung und die Adaption aus.

Nun soll Pepe Unchained den bekannten Frosch-Memecoin Pepe von seiner Kette befreien und ein neues Zeitalter der Memecoins einleiten. Auf diese Weise können die die Gebühren reduziert und die Effizienz gesteigert werden, da der Coin nicht mehr durch Ethereums Belastungsprobleme negativ beeinflusst wird.

Möglicherweise könnte sich die PEPU-Layer-2 als neuer Standard für Memecoins etablieren, da sie attraktivere Startbedingungen für Entwickler, Investoren und Nutzer bieten kann. In diesem Falle wird im Unterschied zu den meisten anderen Memetoken sogar für eine natürliche Nachfrage gesorgt, die sich positiv auf den Kurs des $PEPU-Coins auswirkt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Ein weiterer positiver Nebenaspekt liegt in der Verdoppelung der Staking-Rendite, da unter anderem die Transaktionsgebühren reduziert werden. Zu Beginn liegt das passive Einkommen noch bei besonders hohen 15.405 % pro Jahr, wobei die Rendite mit Zunahme der Investoren abnimmt. Mit 1.000 USD würden Sie somit zu Beginn noch pro Tag 424,79 USD verdienen.

Von Pepe Unchained gibt es insgesamt 8 Mrd. $PEPU-Coins. Dabei sind 20 % während des Vorverkaufs erhältlich und 30 % sollen durch das Staking Anreize für das Halten bieten. Für die Entwicklung, den Community-Aufbau und die Liquidität sind jeweils 10 % eingeplant. Weitere 20 % für das Marketing sollen die Reichweite aufbauen.

Der Presale von Pepe Unchained hat in den ersten Stunden schon 246.730 USD eingenommen, was vermutlich auf das innovative, lustige und nützliche Konzept des Memecoins zurückzuführen ist. Denn auch Memetoken-Trader werden mittlerweile immer wählerischer und haben in Pepe Unchained eine große Chance erkannt.

Jetzt $PEPU-Coins kaufen!

WienerAI (WAI)

Laut den Risikohinweisen des Finanzbereichs soll ein Großteil der Trader dauerhaft rote Zahlen schreiben. Für Anfänger kann es jedoch schwierig werden. Denn sie treten gegen die besten Finanzexperten und Quants mit ihren ausgereiften KIs an, die umfangreichste Datenbanken analysieren, statistische Vorteile identifizieren und blitzschnell handeln.

WienerAI wurde gegründet, um das "dumb money" in "smart money" zu verwandeln, indem die Nachteile gegenüber den anderen Marktteilnehmern besser ausgeglichen werden. Schon heute sollen 70 % des Handelsvolumens der Finanzmärkte auf den Einsatz von künstlichen Intelligenzen zurückzuführen sein.

Zuvor mussten sich Privatanleger zunächst in Programmiersprachen, Mathematik, Ökonomie, Technologie und mehr einarbeiten. Ansonsten haben sie sich eher auf alte Empfehlungen, Ahnungen und Gier verlassen. Mithilfe von WienerAI werden die Einstiegshürden eliminiert und Anleger erhalten statistische Vorteile durch KI-Prognosen, -Analysen und -Handelsroboter.

Jetzt WienerAI entdecken!

Da Kryptowährungen eine höhere Volatilität haben und steilere Kursanstiege verzeichnen können, wurden die KI-Trading-Tools für diesen Bereich optimiert. Dabei können sie sogar an dezentralen Kryptobörsen verwendet werden. Für diese bietet es Börsenpreisvergleiche, personalisierte Finanzberatungen über KI-Chat, MEV-Schutz und sehr viel mehr.

Die Tokenomics von WienerAI sehen eine Gesamtversorgung von 69 Mrd. $WAI-Token vor. Von diesen werden 30 % über den Presale angeboten und 20 % sind für die Staking-Belohnungen vorgesehen. Ebenso will es mit 20 % für Community-Belohnungen und 20 % für Marketing für Viralität sorgen. Weitere 10 % sind für die Liquidität vorgesehen.

Viele Analysten schwärmen von WienerAI und die vielversprechende Fusion aus KI und Memecoin konnte schnell 6,17 Mio. USD mit seinem Presale einwerben. Fortan verbleiben nur noch 3 Stunden bis zur nächsten Preiserhöhung, solange sind die Coins noch für 0,00072 USD erhältlich. Ebenso gibt es eine Staking-Rendite von 62 % pro Jahr.

Jetzt in WienerAI investieren!

Sealana (SEAL)

Eine besonders oft gewählte Kategorie der besten Memecoins sind die Attention-Token, die von der Aktualität bestimmter Themen profitieren. Die wenigsten von diesen können sich jedoch langfristig an der Spitze des Memetoken-Marktes halten, da sie meistens keine Substanz und keinen Nutzen haben. Einige von ihnen sind nicht mal lustig oder unterhaltsam.

Im Kontrast dazu verfolgt der PolitFi-Memecoin von Sealana einen vollkommen anderen Ansatz. Er positioniert sich jedoch nicht nur im gefragten Bereich der politischen Memetoken, die mindestens bis zur Wahl und generell von der kontroversen Persönlichkeit Donald Trump sowie der psychologischen Einflusskraft der Memes und Memecoins profitieren.

Ebenso nutzt er als Parodie-Memetoken die typisch kompromisslose Satire der beliebten Serie South Park. Von dieser wurde auch der Gamer Guy abgewandelt, wobei es sich nun um einen patriotischen, übergewichtigen, nach Memetoken süchtigen und übergewichtigen Seehund handelt, der keine Zeit zum Aufräumen findet.

Jetzt mehr über Sealana erfahren!

Der Seehund Sealana mit der Mission angetreten: Make Memes Great Again. Deshalb wurde er auch auf mehreren Blockchains herausgegeben. Denn somit können einseitige Risiken vermieden werden. Dank der Nutzung der BNB Chain wird wiederum die Chance auf eine Listung auf Binance erhöht, was ein enormes Potenzial bietet.

Während die meisten anderen Krypto-Presales genaue Angaben über die Tokenomics machen, handelt es sich bei Sealana um eine Überraschung. Dies könnte wiederum die Spannung und die Fantasie der Anleger steigern, womit eine überdurchschnittliche Kursentwicklung möglich scheint. Angesichts einer möglichen Bewertung von 5 Mio. USD, wäre allein bei der häufig erreichten Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD schon 20x möglich.

Der Vorverkauf von Sealana hat schon mehr als 5 Mio. USD erzielt, wobei das Verkaufstempo zuletzt sogar noch einmal zunahm. Es verfolgt dabei mit seinem Presale ein lineares Preismodell, bei dem die Token konstant für 0,022 USD angeboten werden. Dadurch und den Entfall der Staking-Rendite, wird die Gefahr von Gewinnmitnahmen am Listungstag eliminiert. Jedoch läuft der Presale nur noch weniger als 4 Tage.

Jetzt in Sealana investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.