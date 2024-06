DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1 auf 18.181 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel hat sich durch die freitagstypische Ruhe ausgezeichnet. Etwas Bewegung gab es in dem Nebenwert Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, der am Abend um über 4 Prozent nachgab. Das Unternehmen verschiebt ein weiteres Mal die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2023 und der Zahlen zum ersten Quartal 2024. Grund sei die schwebende Restrukturierung seiner unbesicherten Unternehmensanleihe, teilte das Immobilienunternehmen am Freitagabend mit.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.181 18.164 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

