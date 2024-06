Die Halbleiterbranche boomt, angeführt von beeindruckenden Wachstumszahlen der führenden Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Besonders hervorzuheben ist dabei ein Unternehmen, dessen Aktienkurs im laufenden Jahr um satte 180% in die Höhe geschossen ist. Analysten gehen davon aus, dass der Wert des Unternehmens dank seiner 80-prozentigen Marktbeherrschung bei KI-Chips für Rechenzentren und der starken Nachfrage nach seinen H100-Beschleunigern auch weiterhin steigen wird. Dies spiegelt sich in einer Reihe an positiven Geschäftsprognosen und einer bevorstehenden 10-zu-1-Aktienteilung wider. Ein weiteres Unternehmen im Sektor verzeichnete ein Plus von über 60% und kündigte ebenso eine Aktienteilung an, während ein drittes Unternehmen durch Stabilisierung in verschiedenen Geschäftsbereichen und eine steigende Nachfrage nach DRAM- und NAND-Chips einen Anstieg von 75% verbuchte.

Überdurchschnittliche Kursgewinne bei Halbleiteraktien

Das Portfolio des Invesco PHLX Semiconductor ETF zeigt die dominante Stellung dieser Unternehmen, die an der Spitze, auf dem dritten und dem sechsten Platz nach Gewichtung auftauchen. Der ETF selbst verzeichnet im aktuellen Jahr um 39,8% gestiegene Aktienwerte und hebt sich durch niedrige Gebühren und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Der Einstieg in den ETF ermöglicht Anlegern eine breitere Risikostreuung und Zugang zu den beeindruckenden Kursgewinnen der Branche mit nur einem Produkt. Mit Blick auf die Zukunft zeichnen sich weiterhin steigende Einnahmen für das kommende Jahr ab, was die Branchenführer in der Entwicklung der KI-Technologie und Ankündigungen strategischer Produktinitiativen noch deutlicher in den Fokus der Investoren rückt.

