Boeing begegnet derzeit einer Reihe von Herausforderungen, dennoch behalten Analysten Vertrauen in das langfristige Potenzial des Luftfahrtkonzerns. Eine Bank hat ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von $225.00 für die Aktie bekräftigt, und hebt dabei die gestiegenen Auslieferungszahlen des Modells 737 MAX hervor. Im aktuellen Monat konnte Boeing bereits 22 Flugzeuge an Kunden übergeben, darunter 21 Einheiten des 737 MAX, zeigen die verbesserten Fertigungszahlen. Trotz seiner Fortschritte, insbesondere bei der Produktion der 737 MAX, gibt es Bedenken in Bezug auf die Widebody-Sparte, unter anderem aufgrund der vorübergehenden Auslieferungsstopps bei den 787-Modellen wegen Qualitätsproblemen. Dies könnte die Prognosen für den freien Cashflow im zweiten Quartal beeinträchtigen. Ein weiterer Aspekt, der das Bild des Unternehmens momentan prägt, ist die vorübergehende Umverteilung einiger Ingenieure auf bestehende kommerzielle Flugzeugprogramme, um den Produktions- und Lieferprozess zu beschleunigen.

Starliner-Probleme trüben das Bild

Die jüngste Zunahme bei den Auslieferungen des 737 MAX gibt Anlass zum Optimismus, doch die Probleme mit Boeings Starliner-Raumschiff, das aufgrund eines Ventilproblems einen geplanten Start abbrechen musste, werfen Schatten auf die Erfolgsmeldungen. Das Raumschiff, das zwei Astronauten zur Internationalen Raumstation bringen sollte, wird nun einer eingehenden Prüfung unterzogen, nachdem es zu einer unerwarteten Verlängerung der Mission im Orbit kam. Diese Vorfallsreihe ist Teil einer Abfolge von Schwierigkeiten, die Boeing erlebt, darunter auch ein Zwischenfall mit einem 737 MAX 9-Passagierflugzeug. Boeing steht nicht nur wegen Sicherheitsbedenken, sondern auch aufgrund der komplexen Beziehungen mit Zulieferern und Wettbewerbern wie Airbus unter genauer Beobachtung. Letztere haben bestimmte Geschäftsbereiche von Boeing übernommen oder teilen sich diese nun, und ein Abkommen bezüglich der Airbus-Anlagen von Spirit AeroSystems durch Boeing wird noch vor der Halbjahresbilanz von Airbus erwartet.

Boeing Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...