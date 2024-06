Honeywell hat kürzlich bedeutende Schritte unternommen, um seine Präsenz und Innovationen im Bereich der Gebäudeautomation und Energiesysteme zu erweitern. Als wegweisender Schritt hat das Unternehmen ein neues System namens "Connected Power" eingeführt, das es ermöglicht, den Stromverbrauch von Gebäuden bis auf Steckdosenebene zu überwachen, zu verwalten und zu automatisieren. Die Software gibt Einblick, wo Energie verbraucht - und verschwendet - wird, insbesondere angesichts dessen, dass viele Haushaltsgeräte Energie auch im ungenutzten Zustand weiterverbrauchen. Die fortschrittliche Lösung unterstützt Gebäudemanager in ganz Nordamerika dabei, ungenutzte Steckdosen auf der Grundlage der Raumnutzungspläne autonom abzuschalten, und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Sicherheit bei, indem potenzielle Probleme analysiert und in manchen Fällen sogar Fernwarnungen übermittelt werden können.

Strategische Akquisition verstärkt Technologiesparte

In einer weiteren Expansion seiner Geschäftsfelder hat Honeywell eine Einigung erzielt, um CAES Systems, einen Branchenführer in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnologie, für 1,9 Milliarden Dollar zu erwerben. Diese Akquisition ermöglicht es dem Unternehmen, seine Stellung im Bereich der Verteidigungstechnologie mit hochmodernen Lösungen für die Verwaltung von RF-Signalen zu festigen. Mit diesem strategischen Zug verdichtet Honeywell seine bereits bestehenden Technologie-Portfolios, insbesondere in Hinblick auf die dauerhafte Vertiefung der drei Megatrends Automatisierung, Zukunft der Luftfahrt und Energiewende. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

