Alphabet Inc. hat mit einer bemerkenswerten Aktienwertsteigerung von 26,4% im laufenden Jahr den Computer- und Technologiesektor, der ein Wachstum von 26,1% verzeichnete, übertroffen. Dies ist hauptsächlich der beeindruckenden Leistung des Google Services Segments zuzuschreiben, welches von Suchmaschinen, YouTube, Android, Pixel und eigenen Web-Apps angetrieben wird. Besonders YouTube spielt dabei eine wichtige Rolle für die Google Services Zukunft. Alphabet hat sich verstärkt darum bemüht, die Möglichkeiten von YouTube Music zu erweitern, indem die Plattform ein neues Redesign für das Web bekommen hat, welches Benutzern ein dynamisches Zweispalten-Layout und einen getönten Hintergrund bietet. Gleichzeitig wurde eine neue Funktion eingeführt, die sich das zuletzt gespielte Lied merkt, um eine schnelle Wiedergabe zu ermöglichen, sodass Nutzer direkt dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben.

Partnerschaften und globales Wachstum

Mit verschiedenen Partnerschaften, unter anderum mit Garmin zur Integration von YouTube Music auf deren IQ Connect Smartwatches, erweitert Alphabet kontinuierlich die Reichweite seiner Dienste. Ein Bericht prognostiziert für den Musikstreaming-Markt ein beachtliches Wachstum von 14,4% CAGR zwischen 2023 und 2030, woraus sich für Alphabet beträchtliche Chancen ergeben. Des Weiteren zeigen die Daten, dass YouTube TV mittlerweile mehr als acht Millionen zahlende Abonnenten verzeichnen kann und somit wesentlich zur Performance des Google Services Segments beiträgt, welches im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 70,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.

Angesichts der starken Basis im Google Services Segment und stetigen Fortschritten in der Cloud-Division sowie in den Bereichen mobile Suche und generative KI scheint Alphabet für Investoren aktuell attraktiv zu sein - die Aktie wird zu einem forward 12-month P/E von 21,82X gehandelt und zeigt im Vergleich zur Internet Services Branche eine gewisse Preisunterbewertung. Laut einer Bewertung mittels des Discounted Cash Flow (DCF) Modells wird die Aktie zu einem fairen Wert gehandelt, was die Investitionsthese weiter unterstützt. Dennoch bleibt zu betonen, dass Modelle wie das DCF zahlreiche Faktoren und Annahmen einbeziehen, deren Variation zu unterschiedlichen Bewertungen führen kann.

Alphabet Inc. C Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...