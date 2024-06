Krypto Wal verkauft Dogwifhat für 23,4 Millionen Dollar - Das Aus für den Meme Coin?

Die Korrektur am Kryptomarkt setzt sich fort. Während es Bitcoin als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nicht ganz so hart trifft, müssen Anleger, die in Altcoins investiert sind, in den letzten Wochen hohe Verluste hinnehmen. Viele Coins aus den Top 100 sind seit April um mehr als 50 % gefallen. Vor allem Meme Coins trifft es besonders hart. Dabei ist nicht etwa die Rede von Token, die eine Bewertung von ein paar Millionen Dollar erreicht haben, sondern von den größten Meme Coins, die jeweils eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht haben. Dogwifhat ist vom Allzeithoch um mehr als 60 % eingebrochen. Nun zieht ein Großinvestor die Reißleine und verkauft seine WIF-Token.

Ausstieg verpasst?

Wer einen Meme Coin im Wert von 23,4 Millionen Dollar verkaufen kann, dürfte finanziell wahrscheinlich sehr gut aufgestellt sein. Dennoch scheint der Wal, der Dogwifhat in den letzten 2 Tagen zu Binance transferiert hat, den Ausstieg verpasst zu haben. Vom Allzeithoch ist WIF immerhin um mehr als 60 % eingebrochen. Auch in den letzten Tagen hat der WIF-Kurs stark gelitten, sodass ein früherer Verkauf noch deutlich mehr gebracht hätte. Der Wal, der Dogwifhat im Wert von 23,4 Millionen Dollar verkauft hat, dürfte aber dennoch ausgesorgt haben.

Ist die Rallye endgültig vorbei?

Gerade bei Meme Coins ist es noch schwerer, eine Prognose abzugeben, als es am Kryptomarkt ohnehin schon ist. Was man sicher sagen kann ist, dass die Token in diesem Jahr bisher extrem gefragt waren und Meme Coins den restlichen Markt outperformt haben. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins gegeben wie heute. Dogwifhat hat auch schon im ersten Quartal immer wieder zu den Top Movern unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehört und dasselbe Bild zeigt sich auch jetzt während der Korrektur. Während der Bitcoin-Kurs um mehr als 10 % nachgegeben hat, sind es bei Dogwifhat mehr als 60 %.

(Dogwifhat Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Allein im letzten Monat ist der WIF-Kurs um mehr als 40 % eingebrochen. Die Chancen stehen dennoch gut, dass der Hype um Meme Coins nicht plötzlich abgerissen ist und WIF auch wieder zu den Top Performern gehören wird, wenn es am Kryptomarkt wieder bergauf geht, sodass auch ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch nicht auszuschließen ist.

Anleger sollten sich des Risikos allerdings bewusst sein. Egal ob man in einen Meme Coin mit hoher oder niedriger Marktkapitalisierung investiert, das Risiko, dass es zu einem massiven Kursrutsch kommt, ist immer gegeben, wie das aktuelle Beispiel wieder zeigt. Allerdings bieten Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung noch deutlich höheres Gewinnpotenzial, da ein Coin mit einer Bewertung im Milliardenbereich nicht mehr so schnell um das 10- bis 100-fache steigen wird. Daher setzen derzeit immer mehr Investoren auf den neuen Sealana, da sie sich hier eine höhere Rendite erhoffen.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Nur noch 3 Tage: Sealana ICO endet

Initial Coin Offerings (ICOs) sind Gelegenheiten, neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern zu kaufen und können sich im Erfolgsfall als äußerst gewinnbringend erweisen. Manche Coins können ihren Wert nach dem Handelsstart an den Börsen schnell vervielfachen. Auch bei Sealana ($SEAL) endet der Vorverkauf in 3 Tagen und das Listing an den Börsen steht kurz bevor. Aufgrund der Tatsache, dass im ICO über 5 Millionen Dollar umgesetzt wurden, könnte es sich hier um den nächsten großen Meme Coin auf der Solana Blockchain handeln.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Coins wie Book of Meme (BOME), SLERF oder SLOTH sind auch nach einem kurzen ICO auf der Solana Blockchain gelauncht worden und sind nach dem Handelsstart an den Börsen innerhalb kürzester Zeit explodiert. Im Fall von BOME konnten frühe Käufer sogar eine Rendite von mehr als 30.000 % erzielen. Die Chancen stehen gut, dass auch $SEAL nach dem Launch steigt, da es im Presale keine Preiserhöhung gegeben hat und noch niemand auf unrealisierten Buchgewinnen sitzt. Wer noch am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann $SEAL auf der Website mit ETH, BNB oder SOL kaufen, oder SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält die $SEAL-Token dafür beim Launch per Airdrop.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SEAL im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.