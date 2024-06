Nachdem die Nikola Corporation, ein Spezialist für die Herstellung großer kommerzieller Elektrofahrzeuge, einen deutlichen Rückgang ihrer Aktien nach Ankündigung eines umgekehrten Aktiensplits im Verhältnis 1 zu 30 verzeichnete, zeigte sich vor Handelsbeginn eine Erholung. Der besagte Split soll nach der Schließung des Marktes am 24. Juni in Kraft treten. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Wert der angeschlagenen Unternehmung wiederzubeleben und die Notierungsregeln des Nasdaq zu erfüllen, nachdem die Aktien im vergangenen Jahr um 75% gefallen waren. Angesichts des von Experten erwarteten weiteren Abwärtstrends großer EV-Namen nach negativen Branchennachrichten, wie dem Konkurs von Fisker Inc., stellt sich Nikola der Herausforderung, seine Bilanz aufzubessern und seine Präsenz auf dem Markt für Elektro-Lkw durch [...]

Hier weiterlesen