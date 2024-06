Der Logistik- und Kurierdienst UPS will 100 Iveco eDaily in seine Pariser Flotte aufnehmen. Die rein elektrischen Transporter sind Teil eines größeren Plans: Bis Ende dieses Jahres sollen mehr als 600 E-Fahrzeuge Kunden in ganz Europa beliefern. Ob die 100 E-Transporter bereits in Paris eingetroffen sind oder sukzessive ausgeliefert werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zur genauen Konfiguration gibt es keine Angaben. Es heißt ...

