© Foto: Christian Charisius - picture alliance/dpa



Die wO-Community um Evotec ist in Aufruhr, nachdem am Montag, dem 17.06. eine Studie mit Verkaufsempfehlung und Kursziel von 7 Euro in Umlauf und am Donnerstag darauf Gerüchte über Übernahmegespräche ans Licht kamen.Nachdem die Diskussion zu Gamestop in den letzten Wochen die Foren auf wallstreetONLINE dominierte, konnte in dieser Woche ein anderer "Klassiker" das Podest für die wichtigste Diskussion auf wallstreet-online.de erklimmen. Die Rede ist von der Hamburger Pharmafirma Evotec, deren Kurs seit Jahresbeginn auf Talfahrt ist, nachdem der damalige CEO Werner Lanthaler nach Bekanntwerden von unangemeldeten Insidergeschäften überraschend zurückgetreten war. Zu Beginn dieser Woche rutsche …