Die Aktie von IBM verbindet das Beste aus zwei Welten: KI-Exposure und eine attraktive Dividendenrendite sowie eine solide Ausschüttungshistorie.Auf dem Weg zum Dividendenaristokraten Als Dividendenaristokraten, also gewissermaßen den Adeligen und damit ehrbarsten Zahlern von Dividenden, werden Unternehmen bezeichnet, die ihre Ausschüttungen 25 Jahre oder mehr erhöht haben, und zwar ohne Unterbrechungen. In der vergangenen Ausgabe des Dividenden-Radas von wallstreetONLINE haben wir Ihnen mit British American Tobacco den Dividendenaristokraten mit der aktuell höchsten Ausschüttungsrendite von stolzen 9,9 Prozent präsentiert. An diesem Wochenende möchten wir Ihnen eine Aktie vorstellen, die …