Krypto-Experte erklärt: Darum beginnt der Bullenmarkt im Juli

Der nächste Bullenmarkt mit parabolischen Kurssteigerungen lässt noch auf sich warten. Bitcoin verharrt aktuell unter 65.000 US-Dollar. Auch Ethereum fiel wieder zurück unter 3.500 US-Dollar. Damit stellt sich die Frage, wann der nächste Bullenmarkt wirklich startet und endlich auch wieder Altcoins in der Breite profitieren. Denn zuletzt gab es immer wieder schnelle Gewinnmitnahmen, die die Stimmung eintrübten.

Doch nun ist ein Experte zunehmend optimistisch - seiner Meinung nach dürfte der Ethereum-Bullenmarkt im Juli 2024 beginnen.

Ethereum: Der Bullenmarkt startet im Juli

All applicants filed their amendments for the S-1 documents for the listing of the Ethereum ETF.



Listing likely to be on the 2nd of July.



Bull market is here! - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 21, 2024

Michael van de Poppe analysiert in seinem neuen Beitrag auf X, dass alle Antragsteller ihre Änderungen für die S-1-Dokumente zur Listung des Ethereum ETFs eingereicht haben. Dieser erwartet, dass die Listung voraussichtlich am 2. Juli erfolgt. Die Entwicklung deute demnach auf einen bevorstehenden Bullenmarkt hin. Die Einführung des Ethereum ETFs könnte das Vertrauen der Investoren stärken und einen positiven Einfluss auf den gesamten Kryptomarkt haben. Van de Poppe sieht darin ein Zeichen für starkes Wachstumspotenzial und empfiehlt, sich auf eine mögliche Hausse vorzubereiten. Die Listung könnte erhebliche Kapitalzuflüsse und eine erhöhte Nachfrage nach Ethereum auslösen. Dies wiederum würde den Kurs beflügeln, erst recht, wenn man das knappe Angebot bedenkt.

I'm extremely bullish for Q3 and Q4.$ETH is forming a cup and handle pattern, signaling a strong rally once it clears 4k.



Buckle up! pic.twitter.com/epkgJV1Hac - Wolf (@IamCryptoWolf) June 21, 2024

Der Krypto-Trader Wolf zeigt sich ebenfalls äußerst optimistisch für das dritte und vierte Quartal. Dieser weist darauf hin, dass Ethereum ein Cup-and-Handle-Muster ausbilde, ein technisches Signal für eine bevorstehende starke Rallye. Sobald Ethereum die 4.000-US-Dollar-Marke überschreitet, erwartet er eine signifikante Preissteigerung. Dieses Muster deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Schon öfter verwies der Trader zuletzt auf die Chance einer antizyklischen Positionierung bei Ethereum.

Auch der folgende Trader ist optimistisch hinsichtlich eines baldigen Bullenmarkts. Dieser betont, dass die beste Phase des Bullenmarkts stets nach dem Halving stattfinde. Weiter verharrt Bitcoin über dem Bull Market Band. Dies ist eine Linie, die in früheren Bullenzyklen nie durchbrochen wurde. Deshalb sei Geduld aktuell eine gute Wahl, da die bedeutendsten Gewinne eben traditionell nach dem Halving erzielt wurden und die gegenwärtige Marktlage positiv für zukünftiges Wachstum aussieht.

Bitcoin



I wouldn't despair here.



The best part of the bull market has always happened AFTER the halving.



- $BTC is also sitting above the bull market line. This line has NEVER been broken in previous bull cycles. pic.twitter.com/XQEQtHI27Y - ????????????????? (@el_crypto_prof) June 22, 2024

Ob im Juli oder doch erst im später im Jahr 2024 - die Chancen stehen gut, dass der nächste Bullenmarkt für Krypto noch bevorsteht.

Meme-Coin-Tipp: Folge PEPU auf PEPE?

Wenn der nächste Bullenmarkt startet und Risikofreude wieder zurückkehrt, dürften auch Meme-Coins massiv profitieren. Pepe Unchained (PEPU) hat sich als heißer Meme-Coin-Tipp für das Jahr 2024 positioniert, indem er die Vorteile der Ethereum Layer-2-Technologie nutzt. Innerhalb weniger Minuten nach dem Start sammelte das Projekt über 250.000 US-Dollar ein. Diese Summe zeigt das starke Interesse der Investoren, die von den hohen Staking-Belohnungen von aktuell über 10.000 Prozent APY angezogen werden. Zusätzlich profitieren Investoren von niedrigeren Transaktionsgebühren und 100-mal schnelleren Geschwindigkeiten im Vergleich zu traditionellen ERC-20-Meme-Token. Denn die eigene Layer-2 soll das Ganze beschleunigen.

Der Vorverkauf von PEPU verharrt noch für zwei Tage zum aktuellen Preis von 0,008 US-Dollar pro Token. Frühzeitige Investoren können den Token somit zu einem Bruchteil des Listing-Werts erwerben und attraktive Buchgewinne erzielen.

Pepe Unchained bietet dabei in 2024 mehr als nur Spekulationspotenzial. Die fortschrittliche Layer-2-Technologie ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Das Projekt integriert also klassische Elemente aus der Meme-Kultur mit moderner Blockchain-Technologie.

Sich selbst beschreibt das Team wie folgt und hebt das Alleinstellungsmerkmal von PEPU hervor:

"Pepe Unchained - Die Zukunft der Meme-Münzen. Eine Layer-2-Blockchain, die für Geschwindigkeit, Sicherheit, niedrige Gebühren - und natürlich Meme - gebaut wurde. $PEPU - Token treibt das gesamte Ökosystem an. Sie sind früh genug dran, um ein neues goldenes Zeitalter der Meme Coins zu erleben. Mit Pepe an seinem rechtmäßigen Platz als König, und der Pepe Unchained Layer 2 - sein Königreich."

Da der Preis zeitnah angehoben wird, sollten sich Anleger für maximale Buchgewinne beeilen.

