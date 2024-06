DexCom Inc. hat in den Niederlanden den Durchbruch für Kinder mit Typ-1-Diabetes erzielt, indem es sein Dexcom G6 Kontinuierliches Glukose-Monitoring (CGM) System mit dem Omnipod 5 Automated Insulin Delivery (AID) System integriert hat. Diese Innovation soll den betroffenen rund 10.000 Kindern zu mehr Lebensqualität verhelfen, indem sie den Blutzuckerspiegel kontinuierlich kontrollieren und gleichzeitig die Mobilität erhöhen - ganz ohne die Sorge, dass Schläuche sich lösen könnten. Studien bestätigen eine Steigerung der Zeit im Zielglukosebereich sowie eine Reduktion der HbA1c-Werte und weniger Unterzuckerungsepisoden. Eine Besonderheit stellt die "Follow"-App dar, die es Eltern und Pflegenden ermöglicht, die Glukosewerte ihres Kindes in Echtzeit zu verfolgen. In den Niederlanden wird das Dexcom G6 für [...]

