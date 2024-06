PMC Biogenix, der führende nachhaltige Hersteller von Spezialfettamiden und hochwertigen biobasierten Produkten, gibt den Bau und die Erweiterung seiner neuen Armoslip®-Anlage in Gyeongju, Südkorea, bekannt, die eine Steigerung der Produktionskapazität um 50 ermöglicht. Der Bau wird Ende 2024 beginnen und das neue Angebot wird Mitte 2026 verfügbar sein.

"Wir freuen uns, die Pläne für den Bau einer neuen Anlage in Gyeongju bekannt geben zu können. Diese Investition wird es uns ermöglichen, unsere Produktionskapazitäten erheblich zu erhöhen, um die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach unseren Armoslip-Produkten zu befriedigen", sagte Debtosh Chakrabarti, President, PMC Group N.A., Inc. Er fügte hinzu: "Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement als Branchenführer, unseren Kunden und der lokalen Gemeinde Gyeongju Produkte und Lösungen zu liefern. Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung durch die lokale Regierung von Gyeongju, Südkorea, die Gemeinschaft und unsere Kunden."

Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von PMC, die langfristige Nachhaltigkeit und den Erfolg des Biogenix-Geschäfts weltweit zu gewährleisten, wurde eine umfassende strategische Produktüberprüfung der Anlage in Memphis durchgeführt, die zu einer Konzentration auf höherwertige Fettamide und Bisamide (Armoslip® und Kemamide®), Glycerinester (Kemester®), Metallstearate (Lubrazinc®) und Spezialester (Kemester®) sowie zu der Entscheidung führte, den Handelsmarkt für bestimmte Massenfettsäuren zu verlassen. Diese Umstrukturierung wird die betriebliche Effizienz steigern, sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren, die Ressourcen an der Marktnachfrage ausrichten und das Geschäft mit oleochemischen Derivaten von PMC stärken.

Die PMC Group ist ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes, globales Chemie- und Kunststoffunternehmen, das sich innovativen Lösungen für alltägliche Bedürfnisse in einer breiten Palette von Endmärkten widmet, darunter Kunststoffe, Konsumgüter, Elektronik, Farben, Verpackungen, Körperpflege, Lebensmittel, Automobil und Pharmazeutika. Das Unternehmen wurde auf einem nachhaltigen Modell des Wachstums durch Innovation bei gleichzeitiger Förderung des sozialen Wohls aufgebaut. PMC verfügt über eine globale Produktions-, Innovations- und Marketingplattform mit Einrichtungen in Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und seine Aktivitäten in aller Welt finden Sie unter www.pmc-group.com.

