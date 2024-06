Coinbase, eine führende Plattform für den Kryptowährungshandel, durchlebt momentan turbulente Zeiten. Bitcoin verzeichnet trotz des anhaltenden Bärenmarktstimmung einen starken Verkaufsdruck und ist kürzlich unter die Marke von 65.000 Dollar gefallen. Analysen deuten darauf hin, dass diese Plattform den Verkauf von Bitcoin durch institutionelle Investoren abgewickelt hat, was zu einem signifikanten Druck auf den Markt führte. Zudem legt eine jüngste Analyse nahe, dass Miner in einem beispiellosen Ausmaß ihre Bestände veräußern, um Betriebskosten zu decken. All diese Faktoren führen zu einer deutlichen Verstärkung des Verkaufsdrucks auf den Bitcoin. Zusätzlich zu diesen Marktbedingungen hat eine hochrangige Führungsfigur der Plattform bedeutende Aktienanteile verkauft, was die Frage aufwirft, welche Erwartungen die [...]

