Walmarts jüngste Geschäftszahlen verheißen Positives für die Anleger: Mit einem leicht negativen Wert von -0,15% endete die neueste Handelssitzung bei $67.91 und lag damit enger am Markttrend im Vergleich zum S&P 500, der einen Verlust von 0,16% verbuchte. Im vergangenen Monat konnte sich die Aktie des weltweit größten Einzelhändlers mit einem Plus von 4,89% abheben und übertraf damit den Retail-Wholesale Sektor sowie den S&P 500. Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Ertragsberichts sind die Prognosen vielversprechend: Analysten erwarten für Walmart einen Gewinn pro Aktie von $0,65 - ein Wachstum von 6,56% zum Vorjahresquartal. Die geschätzten Umsätze liegen bei beachtlichen $168,38 Milliarden, was einer Steigerung von 4,18% entspricht. Angesichts dieser Entwicklungen zeigen Analysten eine optimistische Stimmung, erkennbar auch an [...]

