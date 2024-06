Batteriemetall-Aktie: Diese Aktie hat großes Kurspotenzial!

Anzeige / Werbung

Über 50% der Markkapitalisierung sind mit Cash hinterlegt

Liebe Leserinnen und Leser,

Rohstoffe sind eine der am stärksten unterbewerteten Anlageklassen, was die Rendite angeht. Angesichts der bevorstehenden Nachfrage nach einigen wichtigen Bergbauprodukten kann man einen großen Bullenmarkt für mehrere Industrierohstoffe erwarten.

So wird sich beispielsweise die Nachfrage nach Kupfer aufgrund der Energiewende bis 2035 fast verdoppeln. Bergbauunternehmen werden vor der Herausforderung stehen, die Nachfrage zu decken. Auch bei Lithium wird bis 2035 eine akute Versorgungslücke erwartet. Weitere Metalle, die wahrscheinlich vom Boom der grünen Energie profitieren werden, sind Kobalt und Nickel.

Die Energiewende treibt natürlich auch die Nachfrage- und das Angebotswachstum bei Batteriemineralien voran.

Als Batteriemineralien werden die Mineralien bezeichnet, die in wiederaufladbaren Batterien verwendet werden. Je nach Zusammensetzung der Batterie können sie Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit, Mangan, Aluminiumoxid, Zinn, Tantal, Vanadium, Magnesium und Seltene Erden enthalten.

Bis 2027 wird der weltweite Marktwert von Batteriemetallen auf fast 18 Milliarden US-Dollar geschätzt:

Marktgröße von Batteriemetallen weltweit in den Jahren 2019 und 2020, mit Prognose für 2027

Unsere heutige Neuvorstellung Green Bridge Metals ist eine von diesen Möglichkeiten mit der Sie als Anleger vom positiven Rückenwind der Branche profitieren können.

Die Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung von batteriemetallhaltigen Mineralien.

Jochen Staiger von Rohstoff TV stellt Ihnen das Unternehmen in der nachfolgenden Unternehmenspräsentation vor:

Green Bridge Metals: Exploration von Polymetall-Projekten in Nord Amerika

Wie Sie erfahren haben ist das Chrome-Puddy-Projekt ist ein vielversprechendes Explorationsgebiet. Green Bridge Metals plant umfangreiche Explorationsarbeiten in diesem Jahr mit dem Ziel ist, wertvolle batteriemetallhaltige Mineralien zu entdecken und zu fördern.

Chrome-Puddy - Das Flaggschiff von Green Bridge Metals in Ontario

Das Chrome-Puddy-Projekt liegt in der Thunder Bay Mining Division von Ontario, etwa 90 km nördlich der Lac des Iles Palladium Mine. Das Grundstück ist 1.450 Hektar groß und bedeckt über 90% der 7% km Streichenlänge der Chrom-Puddy-Ultramafic-Intrusion innerhalb der Region und besteht aus 11 zusammenhängenden patentierten und 66 abgesteckten Bergbauansprüchen

Quelle

Das Projektgebiet weist eine hohe Konzentration an Kupfer, Nickel und anderen wertvollen Metallen auf. Diese Metalle sind entscheidend für die Herstellung von Batterien und anderen Technologien.

Das Unternehmen hat Anfang diesen Jahres den Erwerb eines weiteren sehr aussichtsreichen Projekts in den USA bekannt gegeben.

Erstklassiges Kupfer-Nickel-Explorationsportfolio im Durluth-Komplex

Das Projekt South Contact Zone (SCZ) liegt entlang des südlichen basalen Kontakts des Duluth-Komplexes, der mehrere erstklassige Cu-Ni-Lagerstätten beherbergt. SCZ liegt unmittelbar südlich des Eisenerzgebiets Mesabi Range. Schätzungen zufolge enthält der nordwestliche Rand des Komplexes 4,4 Milliarden Tonnen Sulfidmineralisierung mit 0,66 Prozent Cu und 0,20 Prozent Ni.

Quelle: Unternehmenspräsentation Juni 2024

Green Bridge Metals hat eine endgültige Vereinbarung mit Encampment Minerals Inc. getroffen. Diese Vereinbarung umfasst eine Option auf den Erwerb einer 80-prozentigen Beteiligung am 8.460 Hektar großen South Contact Zone-Projekt in Minnesota.

Das SCZ-Projekt beherbergt mehrere Mineralisierungsarten:

Die verstreute Cu-Ni-Sulfidmineralisierung auf dem Siphon-Wyman-Grundstück ähnelt der auf den Maturi- und Mesaba-Lagerstätten.

Die hochwertige magmatische Cu-Ni-Mineralisierung in Skibo ähnelt im Allgemeinen der Mineralisierung in der Tamarack-Lagerstätte.

Ti-V-Cu-Mineralisierung im Zusammenhang mit oxidierten ultramafischen Intrusionen (OUI) im Gebiet Titac mit einer geschätzten Ressource gemäß National Instrument 43-101 von 45,1 Millionen Tonnen mit 15 Prozent TiO2 (Titandioxid).

Highlights des SCZ-Projekts:

Liegt im Duluth-Komplex, wo sich erstklassige Kupfer-Nickel-Vorkommen befinden.

Vier separate Projekte mit bekannter Kupfer-Nickel- und/oder Titan-Vanadium-Kupfer-Mineralisierung;

Historische Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen liefern klare, bohrbereite Ziele im gesamten wenig erkundeten Portfolio.

Es ist geplant, innerhalb des ersten Jahres der Vereinbarung mit dem Bohrprogramm zu beginnen.

Jedes von Green Bridge Metals erkundete Konzessionsgebiet enthält Batteriemetalle, die für die aktuelle und zukünftige Technologie des 21. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung sind.

Ein weiterer großer Vorteil ist das bergbaufreundliche Klima, und da müssen wir nochmals auf den Bundesstaat Ontario zurückkommen.

Chrome-Puddy - das Flaggschiff von Green Bridge Metals liegt in Ontario und erhält schon Förderungen von der Regierung!

Quelle: Unternehmenspräsentation Juni 2024

Um sicherzustellen, dass Unternehmen in Ontario über die Werkzeuge verfügen, die sie benötigen, um die Minen der Zukunft zu finden, investiert die Regierung $ 24 Millionen in das Ontario Junior Exploration Program!

Dazu gehören $ 12 Millionen für einen Finanzierungsstrom für kritische Mineralien. Eine zusätzliche Investition von $ 5 Millionen über zwei Jahre in einen neuen Innovationsfonds für kritische Mineralien wird die Forschung zur Gewinnung und Verarbeitung im Norden Ontarios unterstützen.

Die Vision unserer Regierung für den Bergbausektor in Ontario ist es, ihn in einen führenden Produzenten kritischer Mineralien zu verwandeln.

Greg Rickford

Minister für Entwicklung des Nordens, Bergbau, natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft

Die Bergbauindustrie in Ontario erwirtschaftet bereits heute eine jährliche Mineralproduktion von mehr als $ 10 Milliarden und unterstützt 75.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in Ontario.

Die Fünfjahres-Roadmap, die Ontarios Position als weltweit führender Anbieter von kritischen Mineralien mit verantwortungsvollem Ursprung sicherstellen soll, können Sie unter diesem Link downloaden.

Die Aktie von Green Bridge Metals hat großes Kurspotenzial!

Eine Investition in diese Aktie hat das Potential für sehr hohe Renditen da sich die aktuelle Marktkapitalisierung auf nur 6,37 Mio.EUR beläuft!

Über 50% der Markkapitalisierung sind mit Cash hinterlegt da Green Bridge Metals gerade eine Privatplatzierung im Wert von 3,71 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.

Genügend Geld also um die Pläne zur Erneuerung der Ressource auf 43-101Basis umzusetzen und die Bohrziele für dieses Jahr zu erreichen.

Vergessen Sie nicht:

Die Nachfrage nach diesen kritischen Mineralien wird voraussichtlich weiter steigen.

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden amerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität.

Die USA investieren Hunderte von Millionen in den Privatsektor, um einheimische Ressourcen für Batteriemetalle zu sichern - ein Segen für Explorationsunternehmen wie Green Bridge Metals und seine Aktionäre

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie greenbridgemetals.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Green Bridge Metals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA3929211025