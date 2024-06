Aktuelle Handelsberichte zeigen, dass die Walmart Aktie leicht gefallen ist und aktuell bei $67,91 steht, eine geringfügige Veränderung von -0,15% gegenüber dem vorherigen Handelstag. Dabei stieg der Dow um 0,04%, während der technologielastige Nasdaq um 0,18% sank. Der Aktienkurs des weltweit größten Einzelhandelsunternehmens hat in den letzten vier Wochen um beeindruckende 4,89% zugelegt und lag damit deutlich über dem Zugewinn des Retail-Wholesale Sektors und des S&P 500.

Analysten und Investoren richten ihr Augenmerk nun auf die bevorstehende Gewinnveröffentlichung von Walmart. Prognosen deuten auf ein EPS von $0,65 hin, was einen Anstieg um 6,56% gegenüber dem Vorjahresquartal darstellen würde. Zugleich erwarten die aktuellsten Konsensschätzungen einen Umsatz von 168,38 Milliarden Dollar, eine Steigerung von 4,18% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Diese Zahlenankündigungen sorgen für eine optimistische Sicht auf die wirtschaftliche Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens.

Zukunftsaussichten und digitale Innovation

Andere Unternehmensnachrichten betreffen Walms zukunftsweisende Änderung hin zu "digitalen Regaletiketten" (DSLs), was einen wichtigen Schritt in Richtung Effektivität und Kundenerfahrung bedeutet. Die vollständige Umstellung auf digitale Preisschilder in den Walmart-Filialen ist bis 2026 geplant und soll zeitaufwändige Preisänderungen für Mitarbeiter beschleunigen und vereinfachen. Diese Technologieinnovation findet in einer Zeit statt, in der dynamische Preismodelle in vielen Branchen als Reaktion auf Inflation vermehrt diskutiert werden, aber Walmart besteht darauf, dass die Einführung von DSLs nicht zu dynamischen Preisanpassungen führen wird, sondern sich weiterhin auf das Versprechen des Unternehmens verlässt, dauerhaft niedrige Preise anzubieten.

Der Fokus auf digitale Preisschilder verdeutlicht nicht nur Walmarts Ambitionen im Einzelhandelsbereich, sondern auch die Notwendigkeit, Mitarbeitern mehr Zeit für den direkten Kundenservice zu ermöglichen. Der Fortschritt bei der Digitalisierung und eine starke Prognose bilden zusammen einen vielversprechenden Ausblick für Walmart, dessen Aktien derzeit bei Anlegern hoch im Kurs stehen.

