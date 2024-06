Für Apple-Anleger wäre momentan schwarze Kleidung angemessen. Schließlich gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 2,35 Prozent nach. An drei der vier Sitzungen ging der Titel mit Abschlägen aus dem Handel. Heftig zusammengezuckt war Apple am Donnerstag mit einem Minus von 2,15 Prozent. Ist das der Beginn eines Crashs? Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite ...

