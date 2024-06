Wenig zu Lachen in der vergangenen Woche hatten vor allem Qiagen-Aktionäre. Schließlich verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,84 Prozent. Die Aktie verabschiedete sich an ein der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Einen regelrechten Tiefschluss kassierte Qiagen am Mittwoch mit einem Minus von 5,80 Prozent. Ist nun alles vorbei? Mit diesen Verlusten hat die Technik deutlich eingetrübt. Da hier heute nun eine massive Haltezone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...