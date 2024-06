Nvidia, der Gigant auf dem Markt für Halbleiterchips, hat kürzlich seine Position als willensstärkste Firma zugunsten eines Konkurrenten eingebüßt, trotz doppeltem Umsatzwachstum auf $120 Milliarden im laufenden Geschäftsjahr. Der Sturz markierte das Ende einer siebentägigen Rekordserie der Nasdaq-Börsenschlüsse. Bedeutende Insider-Verkäufe, darunter umfangreiche Transaktionen planmäßig festgelegter Veräußerungen ihrer Anteile durch die Führungsebene, haben große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dabei fällt auf, dass sich die Unternehmensinsider im Rahmen eines festgelegten Plans von beachtlichen Aktienpaketen trennten, was große Beobachtung seitens der Anleger nach sich zog. Die Aktien wurden zu variierenden Preisen verkauft, mit einem Gesamtwert, der 31 Millionen US-Dollar übersteigt. Trotz dieser Verkäufe behalten die Involvierten bedeutende indirekte Beteiligungen.

Diversifizierte ETFs bieten breitere Investitionschancen

Neben den individuellen Unternehmensaktien besteht auch die Möglichkeit, über spezialisierte ETFs am Halbleitermarkt beteiligt zu sein. Diese ermöglichen Anlegern eine diversifizierte Anlage in führende Halbleiteraktien. Der bedeutendste ETF dieser Branche weist eine beeindruckende Rendite von 25,5 % p.a. über die letzten drei Jahre auf. Mit einer bequemen Verwaltungsgebühr können Interessenten hier in eine Sammlung erstklassiger Halbleiteraktien investieren. Dieser übertrifft damit bei Weitem sowohl den breiteren Markt als auch Technologie-orientierte Fonds, mit einer starken Leistungsbilanz auch über weitere Zeiträume von fünf und zehn Jahren.

