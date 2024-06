Apple krempelt mit dem großen Update auf iOS 18 das Kontrollzentrum um. Wir erklären, was möglich ist und wie ihr das neue Kontrollzentrum anpassen könnt. Nach dem Homescreen in iOS 14 und dem Sperrbildschirm in iOS 16 ist mit dem Update auf iOS 18 (und iPadOS 18) nun das Kontrollzentrum mit einer größeren Umgestaltung an der Reihe. Die Schaltzentrale für den Schnellzugriff auf zahlreiche Systemfunktionen ist in der neuen Version kaum wiederzuerkennen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...