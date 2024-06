Bitcoin News: Nach Abverkäufen muss dies für die BTC-Rally passieren

Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt sind schon seit längerer Zeit in seinem Seitwärtstrend gefangen, welcher immer stärker zu fallen droht. Im folgenden Beitrag wollen wir daher einmal die letzten Marktgeschehnisse und Gründe analysieren. Außerdem erklären wir, was nun für eine Fortsetzung der BTC-Rally benötigt wird.

Mittelabflüsse aus Bitcoin-ETFs bringen BTC unter Druck

Nachdem es zuvor 19 Tagen von Mittelzuflüssen im Umfang von 4 Mrd. USD gab, wurde zuletzt ein anderer Trend beobachtet. So wurde laut den Angaben von SosoValue.xyz seit dem 13. Juni über sechs Tage 1,11 Mrd. USD aus den Bitcoin-ETFs abgezogen.

Schon seit dem 7. Juni haben sich die kumulativen Nettozuflüsse von 15,69 Mrd. USD auf 14,56 Mrd. USD um 7,20 % verringert. Die Mittelabflüsse machten sich schon am 10. und 11. Juni bemerkbar, als zusammen 265,24 Mio. USD abgezogen wurden.

Ebenso hat das Handelsvolumen der Bitcoin-Spot-ETFs seit dem 5. März deutlich abgenommen. Während damals ein neuer Rekord von 10,39 Mrd. USD verzeichnet wurde, sind es mittlerweile mit 1,31 Mrd. USD 87,39 % weniger.

Mittelflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA | Quelle: SosoValue.xyz

Betrachtet man die Nachfrage nach den Bitcoin-Spot-ETFs in Hongkong, so haben sich auch sie seit dem 21. Mai weniger gut entwickelt. Unter anderem nahm das Handelsvolumen von fast 10 Mio. USD pro Tag auf zuletzt 1,57 Mio. USD um 84,30 % ab, obwohl am 11. Juni erst ein neuer Rekord von 11,50 Mio. USD erreicht wurde.

Aber auch die Mittelflüsse haben sich deutlich verringert. Während es zu Beginn noch 3.910 BTC und danach wenigstens meist im Bereich von 100 BTC war, sind es mittlerweile oft weniger als 100 BTC.

Zwar gab es auch Ausreißer wie am 3. Juni mit 461,42 BTC. Jedoch gibt es Tage, an denen es laut SosoValue zu keinerlei Veränderungen bei den Bitcoin-Spot-ETFs in Hongkong gekommen ist.

Mittelflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs in Hongkong | Quelle: SosoValue.xyz

Gründe für das bärische Sentiment bei Bitcoin

Es gibt unterschiedliche Gründe, welche das Sentiment der Investoren eingetrübt haben. Dies war unter anderem der Anstieg der Inflationsdaten und die damit verbundene Verzögerung der Senkung der Leitzinsen in den USA.

Ebenso sind einige Wirtschaftsdaten stabiler ausgefallen, was die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen wiederum gesenkt hat, wenn auch die Daten sehr fragwürdig waren und viele ihnen Manipulation unterstellen.

Crypto-Fear-and-Greed-Index | Quelle: CMC

Nun erwartet die amerikanische Notenbank nur noch eine anstelle von drei Zinssenkungen in diesem Jahr, was sich an den neuen Dot Plots erkennen lässt. Da Kryptowährungen wie auch Technologieaktien maßgeblich von der Geldmenge beeinflusst werden, kam es zu einigen Gewinnmitnahmen.

Aber auch die Bitcoin-Miner wurden durch das Halving, welches am 20. April durchgeführt wurde, unter Druck gesetzt. Denn dadurch haben sich ihre Belohnungen von 6,25 auf 3,125 BTC pro Block halbiert. Somit wurden einige Bitcoin-Miner nicht mehr profitabel und viele haben ihre BTC-Bestände verkauft, um auf diese Weise ihre Geräte und Technik aufzurüsten.

Allein im Juni haben sie 30.000 BTC im Wert von 2 Mrd. USD verkauft, was das höchste Tempo innerhalb eines Jahres ist. Laut Kryptoanalyst Willy Woo könne Bitcoin erst nach der Normalisierung der Hash-Ribbons wieder steigen, wobei das Muster dieses Mal ungewöhnlich lange anhält.

https://x.com/woonomic/status/1803926249036710234

Aber auch eine mit der deutschen Regierung im Zusammenhang stehende Wallet hat angefangen, ihre Bitcoins zu verkaufen, welche sie bei der Konfiszierung einer illegalen Website erbeutet hat.

So wurden 6.500 BTC im Wert von rund 417,89 Mio. USD an zentrale Kryptobörsen versandt. Dies deutet darauf hin, dass diese trotz Rekordsteuereinnahmen verkauft werden, möglicherweise für Radwege in Peru oder Waffen, anstelle sie als Reserve zu halten.

Was ist bald für Bitcoin zu erwarten?

Dennoch befindet sich laut den Angaben von IntoTheBlock mit 87 % der Bitcoin-Investoren weiterhin im Profit. Allerdings wird der nächste Katalysator benötigt, welcher die Rally wieder antreiben kann.

Möglicherweise könnten die laut dem ETF-Senior-Analysten Eric Balchunas am 2. Juli eingeführten Ethereum-Spot-ETFs die Stimmung des Kryptomarktes wieder antreiben. Spätestens sechs Monate nach der ersten Zinssenkung sollte Bitcoin wieder stark steigen.

Laut dem CME FedWatch Tool erwarten die Märkte im Juli zu 10,3 %, im September zu 65,9 %, im November zu 78 % und im Dezember zu 94,8 % mindestens eine Zinssenkung.

Entkoppelung von Bitcoin und Nasdaq 100 | Quelle: Tradingview

Allerdings ist seit dem 11. Juni eine Entkoppelung zwischen Bitcoin und dem Nasdaq 100 feststellbar, welche normalerweise eine hohe positive Korrelation aufweisen. An diesem Tag gab es einige negative Ereignisse wie einen Rückgang der aktiven Adressen durch die ETFs und ein Bitcoin-Verbot für Glücksspiele in Australien, jedoch auch einige positive Nachrichten.

Dennoch sind die Anleger aufgrund der Chartanalyse am Hochpunkt etwas vorsichtiger, was sich im Kontext des Druckes auf die Miner noch für ein bis zwei Monate belastend auf Bitcoin auswirken könnte. Allerdings dürften bis rund Mitte 2025 noch weitere Hochs von rund 120.000 bis 200.000 USD verzeichnet werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.