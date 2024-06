Krypto News: 3 neue Coins mit Explosionspotenzial für den Juli 2024

Die Welt der Kryptowährungen ist ständig in Bewegung, und der Juli 2024 verspricht besonders spannend zu werden. Drei neue Coins haben das Potenzial, in den kommenden Wochen erhebliche Kursgewinne zu erzielen und sich zu den besten Kryptowährungen zum jetzt kaufen zu entwickeln. Die aufstrebenden Projekte zeichnen sich durch interessante Ansätze und bereits erzielte Erfolge aus, die jeweils das Interesse vieler Anleger geweckt haben.

PLAY - Der neue Play-to-Earn Coin von PlayDoge könnte im Juli explodieren

Der erste Coin, der im Juli 2024 großes Potenzial für eine Wertsteigerung hat, trägt den Namen PLAY. Das ist der Coin des neuen Play-to-Earn-Krypto-Projektes PlayDoge. Das Projekt greift den immer weiter wachsenden Trend von Play-to-Earn auf, bei dem Anleger durch die Möglichkeit, echte Renditen für das bloße Spielen von Krypto-Spielen zu verdienen, zum intensiveren Spielen motiviert werden. Play-to-Earn ist ein stetig wachsender Trend, der bereits viele erfolgreiche Projekte wie Axie Infinity oder StepN hervorgebracht hat.

PlayDoge verfolgt nun seinen eigenen innovativen Ansatz, indem es den Charme der Neunzigerjahre und den damaligen Hype um Tamagotchi aufgreift. Seit 1996 wurden über 82 Millionen Tamagotchi verkauft, was das immense Interesse an dieser Art von Spiel verdeutlicht. PlayDoge möchte dieses Konzept nun in die digitale Welt und den Krypto-Bereich übertragen. Im Spiel haben die Spieler die Möglichkeit, sich um ihr eigenes virtuelles Krypto-Haustier zu kümmern. Sie müssen dessen Wohlbefinden sicherstellen, es füttern, unterhalten, trainieren und dafür sorgen, dass es genug schläft. Zudem können sie sich mit ihrem Haustier durch klassische 8-Bit-Side-Scrolling-Abenteuer spielen und verschiedene Abenteuer erleben. Für diese Mühen werden die Spieler in Form des neuen PLAY-Coins entlohnt.

Der Coin kann dann im Spiel selbst weiter verwendet werden oder, nach seinem ersten offiziellen Börsenlisting, an Krypto-Börsen gegen andere Kryptowährungen getauscht oder verkauft werden. Der Coin befindet sich jedoch noch vor seinem ersten Börsenlisting, da das Krypto-Projekt noch am Anfang seiner Entwicklung steht und aktuell zu vergünstigten Konditionen im sogenannten Pre-Sale erhältlich ist. Hier können Anleger vor der breiten Masse in die weitere Entwicklung des Projektes investieren. Auf diesem Weg wurden innerhalb der letzten Wochen bereits fast 5 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt, und ein PLAY-Coin kann derzeit für 0,00511 Dollar erworben werden. Das ist mit Ethereum, USDT, BNB oder auch einfach per Bankkarte möglich. Nach dem Ende des Pre-Sales erhalten die Anleger dann ihre erworbenen Coins per Airdrop in ihr Wallet.

Neben den potenziellen Kursgewinnen und den Play-to-Earn-Renditen können Anleger zudem von der Möglichkeit des Stakings ihrer Coins profitieren. Diese können sie direkt nach dem Kauf im Pre-Sale für hohe Staking-Renditen von aktuell bis zu 138 % pro Jahr staken. Die attraktiven Renditen bieten einen zusätzlichen Anreiz für frühe Investoren, die das Potenzial von PlayDoge erkennen und in dieses vielversprechende Projekt investieren möchten.

99BTC - dank Learn-to-Earn, Staking und AirDrop bieten sich Anlegern hier zahlreiche Renditemöglichkeiten

Das nächste vielversprechende Projekt , welches sich im Juli 2024 zu einer der besten Kryptowährungen zum jetzt kaufen entwickeln könnte, baut den Play-to-Earn-Gedanken weiter aus, indem es einen eigenen Mechanismus namens Learn-to-Earn auf den Markt bringt. Die Rede ist von 99Bitcoins, einer etablierten Krypto-Bildungsplattform, und ihrem kürzlich eingeführten Coin 99BTC, der zeitgleich mit dem Learn-to-Earn-Mechanismus angekündigt wurde.

Beim Learn-to-Earn-Mechanismus handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Play-to-Earn-Konzepts, bei dem Anleger für das Absolvieren von Bildungsmodulen und das Lernen über Kryptowährungen in Form von echten 99BTC Coins belohnt werden. 99Bitcoins ist bereits seit vielen Jahren als Krypto-Bildungsplattform im Krypto-Space etabliert. Die derzeit expansive Marktphase zusammen mit dem großen Zustrom neuer, unerfahrener Anleger könnte zu einem erheblichen Wachstum des Bedarfs an Krypto-Bildung und somit auch zu einem Wachstum von 99Bitcoins führen.

Der Learn-to-Earn-Mechanismus könnte somit genau den Nerv der Zeit treffen und auch dem neuen Coin 99BTC nach seinem Launch zu Wachstum verhelfen. Genau wie PlayDoge befindet sich 99BTC noch am Anfang seiner Reise und vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting. Der Coin ist derzeit im Pre-Sale zu vergünstigten Konditionen erhältlich und kann, ähnlich wie PLAY, mit ETH, BNB, USDT und Bankkarte erworben werden. Der Pre-Sale-Preis beträgt aktuell 0,0011 Dollar, und es wurden bereits Investitionen in Höhe von über 2,25 Millionen Dollar gesammelt.

Abgesehen von Learn-to-Earn-Renditen und potenziellen Kursgewinnen haben Anleger auch hier die Möglichkeit, von jährlichen Staking Rewards zu profitieren, die aktuell bei bis zu 751 % pro Jahr liegen. Zusätzlich plant 99 Bitcoins, bald einen Airdrop im Wert von 99.999 Dollar in Bitcoin durchzuführen, bei dem 99 Mitglieder der 99 Bitcoins-Community für ihr Engagement belohnt werden sollen. Als Token-Holder von 99BTC kann man sich mit etwas Glück auch für diesen großen Airdrop qualifizieren.

Darüber hinaus genießen Token-Holder von 99BTC zahlreiche Vorteile auf der Plattform 99Bitcoins selbst, wie Zugang zu exklusiven Krypto-Bildungsressourcen und weiteren Angeboten. Die zusätzlichen Anreize könnten das Interesse und die Beteiligung an 99BTC weiter steigern.

PEPU - Neuer Ethereum-Memecoin möchte an den Erfolg von PEPE anknüpfen

Neben PLAY und 99BTC, ist diese Woche auch ein neuer Pepe-Theme-Memecoin namens Pepe Unchained (PEPU) auf seiner eigenen Ethereum Layer 2 Blockchain gestartet und hat innerhalb von Minuten über 150.000 Dollar an Investitionen in seinem PreSale eingenommen. Inzwischen hat Pepe Unchained über 300.000 Dollar gesammelt, da Meme-Coin-Fans die Gelegenheit nutzen, von den außergewöhnlich schnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren zu profitieren, die $PEPU bietet.

Mit nur noch drei Tagen verbleibender Pre-Sale-Phase haben Investoren die letzte Chance, $PEPU zu einem Preis von nur 0,008 Dollar zu erwerben, bevor der Preis in der nächsten PreSale-Runde steigen wird. Das bedeutet, dass diejenigen, die jetzt investieren, den Token zum günstigsten Pre-Sale-Preis kaufen können. Nach dem ICO wird erwartet, dass die Listung des Tokens auf Börsen das Potenzial für nach mehr Investitionen in den Coin bietet.

Pepe Unchained ist der neueste Pepe-Memecoin, der sich auf seine eigene Layer 2 Blockchain stützt, um den Handel zu beschleunigen und die Kosten zu senken. Der ursprüngliche Pepe ist der drittgrößte Memecoin mit einer Marktkapitalisierung von fast 5 Milliarden Dollar.

PEPU basiert nun auf einer proprietären Ethereum Layer 2 Blockchain, die es ihm ermöglicht, Transaktionen hundertmal schneller und günstiger abzuwickeln als Ethereum-basierte Konkurrenten. Die Layer 2 Technologie von Pepe Unchained verbessert die Skalierbarkeit, indem sie die Transaktionslast von der Hauptchain ablädt.

Ethereum ist die derzeit wichtigste Blockchain für dezentrale Finanzen, jedoch hat es seine eigenen Herausforderungen. Mit einer Kapazität von nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde führt dies oft zu Netzüberlastung und hohen Transaktionsgebühren. Layer 2 Protokolle wie das Polygon-Netzwerk ($MATIC) und Arbitrum ($ARB) bieten Lösungen für dieses Problem, indem sie Transaktionen unabhängig auf einer Seitenschiene verarbeiten und sie dann in die Layer 1 Blockchain einfügen.

Pepe Unchained, oder PEPU, ist der erste Memecoin, der diese Technologie nutzt und seinen Holdern damit schnellere und günstigere Transaktionen bietet. Wer mehr über Pepe Unchained erfahren möchte, kann die offiziellen X- und Telegram-Konten des Projekts besuchen, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren.

