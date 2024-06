Ethereum News: Aktivität explodiert! Folgt der Kurs?

In den letzten 24 Stunden kann Ethereum leicht zulegen und die Verluste auf Wochensicht etwas reduzieren. So bleiben die Kursverluste mit 2 Prozent in den letzten sieben Tagen im moderaten Bereich. Dennoch verharrt ETH unter den 3.500 US-Dollar. Für 2024 steht Year-to-Date eine Rendite von rund 55 Prozent zu Buche. Nachdem zuletzt die Fantasie rund um Ethereum-ETFs für Begeisterung sorgte, flachte diese wieder etwas ab. Nun könnte der Handelsstart der ETFs näher rücken - doch zunächst einmal deutet ein weiterer Indikator Kurspotenzial für Ethereum an.

Ethereum: Dynamik nimmt zu - Trendwende?

Der Analyst Ali Martinez hebt anhand von On-Chain-Daten hervor, dass Ethereum kürzlich den größten Anstieg aktiver ETH-Adressen seit drei Monaten verzeichnete, mit insgesamt 617.170 aktiven Adressen. Dies deutet auf ein wachsendes Interesse und erhöhte Netzwerkaktivität hin, was auf positive Marktentwicklungen hindeutet. Das gesteigerte Engagement könnte zu erhöhten Transaktionen und einer stärkeren Nutzung von Ethereum-basierten Anwendungen führen. Diese Dynamik schafft Potenzial für Kurssteigerungen und zieht vermehrt Investoren an. Denn historisch führen Spitzen bei der Netzwerkaktivität eben auch immer wieder zu Neubewertungen in der Ethereum Kursprognose.

Ethereum just saw its largest spike in active $ETH addresses in three months, reaching a total of 617,170 active ETH addresses. pic.twitter.com/CSqBOnQhEr - Ali (@ali_charts) June 22, 2024

Durch die jüngsten Airdrops von @LayerZero_Labs und @zksync erlebte das Ethereum-Ökosystem einen erheblichen Anstieg der Transaktionsaktivität. Mit fast 300 Transaktionen pro Sekunde erreicht die Netzwerkaktivität neue Höchststände, so offenbart der folgende Analyst. Auch diese Dynamik zeigt das wachsende Interesse und die verstärkte Nutzung von Ethereum-basierten Anwendungen. Aktuell sind es eben erneut Airdrops im Ökosystem.

Fueled by the @LayerZero_Labs and @zksync airdrops, transaction activity in the Ethereum ecosystem is going through the roof!



Processing nearly 300 Transactions Per Second (TPS)! pic.twitter.com/1zUlE83oPr - Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) June 21, 2024

Ethereum Alternative: Mit WAI den Bull-Run handeln?

Wenn das bullische Momentum für Ethereum zunimmt und die Aktivität auf der Blockchain steigt, wächst oft auch die Beliebtheit von ERC-20-Token. In solchen Phasen bieten sich attraktive Potenziale, da mehr Investoren in den Markt strömen und die Nachfrage nach diesen Token steigt. Projekte wie WienerAI können von diesem Trend profitieren, indem sie zugleich grundlegende Krypto-Trends miteinander vereinen.

WienerAI vereint den Charme eines Meme-Coins mit der Innovation von Künstlicher Intelligenz. Im aktuellen Vorverkauf wurden bereits über 6 Millionen US-Dollar investiert, womit die Finanzierung des realen Usecases gesichert scheint. Anfang 2024 stachen besonders Meme-Coins und KI-Token hervor, während andere Altcoins hinter den Erwartungen blieben. Nun setzt das Team hinter WAI auf die Synergie der Krypto-Trends.

WienerAI trifft mit seiner Kombination von Memes und KI den Zeitgeist. Die starke Nachfrage im Presale zeigt das Potenzial dieses Projekts. Die Herausforderung für neue Krypto-Projekte besteht darin, sich in einem überfüllten Markt abzuheben. WienerAI hat dies mit einer soliden Marketingstrategie und einer wachsenden Community geschafft.

Direkt zum WienerAI Presale

Der Erfolg von WienerAI basiert auf der Verbindung kurzfristiger Hypes mit langfristiger Relevanz durch KI-Technologie. Der Trading-Bot, der ähnlich wie bekannte KI-Chatbots funktioniert, identifiziert erfolgreiche Handelsmöglichkeiten und ermöglicht einfache Trades direkt in der App. Nutzer können so Positionen und Transaktionen bequem verfolgen. Alles ist darauf ausgerichtet, den Krypto-Handel zu verbessern.

WienerAI bietet zudem eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch für Anfänger leicht verständlich ist. Die KI analysiert Märkte und liefert fundierte Empfehlungen. Trotz eines humorvollen Auftretens legt WienerAI großen Wert auf echten Nutzen und eine klare langfristige Strategie.

Der laufende Presale, unterstützt durch eine wachsende Twitter-Community von mittlerweile rund 15.000 Followern, bietet Früh-Investoren bereits interessante Staking-Möglichkeiten mit einer Rendite von rund 180 Prozent APY. Wer sämtliche Buchgewinne vor dem Handelsstart mitnehmen möchte, muss in den nächsten 48 Stunden einsteigen, da dann der Preis erneut steigt. Aktuell können sich Anleger mit einem Token-Swap noch WAI Token für 0,000721 US-Dollar sichern.

Direkt zum WienerAI Presale

