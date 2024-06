Steigt Ethereum nach dem Sommer auf 8.000 Dollar?

Im Ethereum-Kurs scheint ebenso wie im gesamten Kryptomarkt bereits das Sommerloch Einzug gehalten zu haben. Die erste Euphorie rund um die Ethereum-ETFs scheint bereits verraucht zu sein und viele Anleger fragen sich, wann diese nervenzehrende Korrektur endlich ihr Ende findet. Tatsächlich sieht Ethereum im kurzfristigen Bild derzeit besser als der Bitcoin aus. Während die letzten 7 von 9 Handelstagen im Bitcoin Verlusttage waren, konnte $ETH 5 Tage im Gewinn schließen und scheint bereits einen Boden zu bilden. Von diesem Boden aus könnte der nächste starke Anstieg beginnen. Mehrere Anzeichen deuten nämlich darauf hin, dass der Ethereum-Kurs schon bald neue Höchststände erleben könnte. Und das trotz des Sommerlochs.

(Der Ethereum-Kurs konnte 5 der letzten 9 Handelstage im Gewinn schließen und lief damit besser als der Bitcoin - Quelle: Tradingview.com)



Großer Trend ist nach wie vor intakt

Ein sehr positives Zeichen ist, dass der Ethereum-Kurs im Wochenchart immer noch einen sehr starken Aufwärtstrend zeigt. Dieser gewinnt stetig an Dynamik und die Korrektur der letzten Wochen sieht in diesem großen Bild eigentlich ziemlich klein und unbedeutend aus. Die Bewegungsäste des Trends gewinnen sogar noch an Momentum. Dieses Chartbild in Verbindung mit der positiven Nachrichtenlage deutet sehr stark darauf hin, dass $ETH schon bald wieder zu steigen beginnen könnte.

(Der große Trend ist in Ethereum immer noch intakt, was für einen baldigen Kursanstieg spricht - Quelle: Tradingview.com)

Ethereum-ETFs könnten schon im Juli starten

Erst heute wurde bekannt, dass vier verschiedene Anbieter überarbeitete S-1-Formulare bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht haben. Diese werden als der letzte Schritt vor dem Handelsstart bezeichnet. Immer wieder wird von Analysten der 2. Juli als Handelsstart für die börsengehandelten Ether-Fonds genannt. Bisher waren das nur Gerüchte, allerdings erhalten diese immer wieder neue Nahrung.

Unter anderem hat der bekannte Bloomberg-Analyst Eric Balchunas, der als bestens vernetzt in der Branche und der Politik gilt, dieses Gerücht zuletzt bekräftigt. So sagte er, dass er damit rechnet, der Handelsstart der Ethereum-ETFs würde in der ersten Juliwoche noch vor dem Indiependence Day erfolgen. Dieser ist am 4. Juli, womit der 2. Juli wieder ein naheliegendes Datum ist. Dadurch wurde auch bekannt, dass die Gebühren einiger ETFs bei nur 0,2 % pro Jahr liegen werden, was den Markt auch für Kleinanleger öffnen dürfte.

Several asset managers, including VanEck, BlackRock, Grayscale, and Invesco, submitted revised proposals for Ethereum ETFs to the SEC on June 21. VanEck revealed a 0.20% management fee, adding pressure on BlackRock to keep fees low. https://t.co/w2asOrDaU3 - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 22, 2024

Erst kürzlich hat Standard Chartered, eine renommierte englische Investmentbank, das Kursziel von 8.000 Dollar genannt, falls die Ethereum-ETFs tatsächlich auf den Markt kommen. Vom heutigen Kurs aus wäre das ein Anstieg von +126 %, was durchaus realistisch ist. Zusätzlich erklärte die Bank, die über 820 Mrd. Dollar Anlagevermögen verwaltet, dass sie davon ausgeht, die Ethereum und Bitcoin-ETFs könnten bis Ende 2025 ein Gesamtvolumen von über 100 Mrd. Dollar haben. Sollte das eintreffen, würde dem gesamten Kryptomarkt wohl ein nie gesehener Bull Run bevorstehen. Von diesem könnten zahlreiche Coins profitieren. Vor allem solche, die auch auf der Ethereum-Blockchain gehandelt werden können, wie Basedawgz.

Base Dawgz legt bereits vor dem Start einen Raketenstart hin

Base Dawgz ist ein derzeit sehr gefragter Coin, der frisch in sein ICO gestartet ist. Dabei konnte der Multichain-Coin schon viele Anleger zu einem Investment überzeugen und so fast 2 Mio. Dollar einsammeln. Das verwundert auch nicht, denn $DAWGZ wurde bereits von unabhängiger Seite geprüft und von SolidProof für seriös befunden. Beim Start wird direkt der Liquidity-Pool gesperrt, was zusätzlich die Sicherheit für Anleger erhöht. Auch eine Staking-Funktion gibt es bei Base Dawgz wodurch sich Anleger ein passives Einkommen in Form von $DAWGZ-Token sichern können.

($DAWGZ konnte nach wenigen Tagen im Vorverkauf bereits fast 2 Mio. Dollar von Anlegern einsammeln - Quell: basedawgz.com)

Der größte Vorteil von $DAWGZ liegt in seiner Multichain-Funktion. Diese ermöglicht es Anlegern, den Coin auf Base, Avax, Ethereum, Solana und der Binance Smart Chain zu handeln. Durch die Verfügbarkeit auf mehreren Blockchains könnte das Handelsvolumen schnell hoch genug sein, um es zu einem Listing an den großen Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase zu schaffen. Kein Wunder also, dass Analysten davon sprechen, $DAWGZ könnte x100 nach dem Start schaffen und einige Anleger zu Millionären machen. Allerdings steht die nächste Preiserhöhung bereits in 2 Tagen an. Unentschiedene Anleger sollten sich also nicht mehr allzu lange Zeit lassen mit ihrer Entscheidung.

