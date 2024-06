Der Hexensabbat hinterließ am Freitag seine Spuren an den Märkten und ein für Europa eher ernüchternder Einkaufsmanagerindex sorgte auch nicht eben für beste Stimmung bei den Anlegern. Der DAX verlor um 0,5 Prozent und auch an der Wall Street schmolzen anfängliche Gewinne recht schnell wieder dahin. Die Stimmung schien vor dem Wochenende etwas angeschlagen zu sein.Nicht einmal Dauerbrenner Nvidia (US67066G1040) konnte sich dem entziehen. Nachdem es schon tags zuvor kleinere Verluste zu sehen gab, wertete die Aktie am Freitag um weitere 3,2 Prozent bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...