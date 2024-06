Neue Kryptowährungen 2024: Diese Coins könnten das Jahr dominieren!

Bei der Frage, welche neue Kryptowährungen 2024 dominieren könnten, haben wir uns zunächst die am stärksten gefragten Sektoren angesehen. Aus diesen haben wir uns vorwiegend auf die beliebtesten Vorverkäufe fokussiert, da ihre Kurse noch nicht an den Kryptobörsen in die Höhe getrieben werden konnten. Entdecken Sie nun im folgenden Beitrag die besten neuen Kryptowährungen 2024, noch bevor die nächste große Rallye anfängt, und sichern Sie sich nicht nur einen temporären Kursverlustschutz, sondern ebenso attraktive Vorverkaufsrenditen.

PlayDoge

Die neue Kryptowährung PlayDoge könnte nicht nur für eine hohe spekulative, sondern ebenso eine enorme natürliche Nachfrage sorgen. Denn es vereint den gefragtesten Kryptosektor in Bezug auf die Anzahl der täglich aktiven Wallets mit dem am meisten gehandelten Kryptosektor an den dezentralen Kryptobörsen in diesem Jahr. Dabei stellt es eine Kombination aus dem revolutionären GameFi und den viralen Memecoins dar.

Allerdings ist PlayDoge nicht nur ein weiteres GameFi-Projekt. Stattdessen hat es sich auf eine besonders wachstumsstarke Nische spezialisiert. Denn die aufbereiteten Spieleklassiker haben sowohl bei den Nostalgikern als auch bei neuen Fans große Begeisterung ausgelöst. So konnten sie innerhalb von nur zwei Jahren ihren Umsatz bereits verdoppeln. Aber auch von dem hohen Wachstum von Gaming und dem revolutionären Web3-Gaming profitiert PlayDoge.

PlayDoge entwickelt eine App auf welcher die Nutzer ein virtuelles Haustier in Form der im Kryptobereich beliebten Shiba Inus pflegen müssen. Das Konzept wurde von dem beliebten 90er-Jahre-Spielehit Tamagotchi inspiriert. Von diesen wurden einige Fehler behoben, Verbesserungen durchgeführt und neuartige Funktionen wie Play-to-Earn hinzugefügt. Ebenso gibt es dank vielfältiger Abenteuer und Minispiele ständig etwas zu entdecken.

Die neue Kryptowährung $PLAY hat schnell die Begeisterung der Kryptoinvestoren erweckt und mit dem Presale 4,98 Mio. USD eingeworben. Ebenso erhalten sie schon jetzt für das Halten der Coins ein passives Einkommen von 137 % auf Ethereum und 78 % auf BNB Chain. Anleger haben nicht mehr lange Zeit, um sich das Vorverkaufsangebot von 0,00511 USD zu sichern. Denn in wenigen Stunden wird die Chance bereits vorbei sein.

Base Dawgz

Neue Kryptowährungen im Bereich der Memecoins haben es schwer, da sie unter der Fülle der allein seit April 640.000 neu entstandenen Memetoken auffallen müssen. Denn es gibt nur wenige, die eine wirkliche Viralität aufbauen, bei welcher die Community freiwillig und kostenlos Beiträge und andere Inhalte erstellt. Base Dawgz geht nun jedoch einen Schritt weiter und will besonders starke Anreize für die Beteiligung an der Projektentwicklung bieten.

Deswegen wurde das neuartige Share-and-Earn-Verfahren eingeführt. Bei diesem erhalten Interessierte einen persönlichen Affiliate-Link, über den sie 5 % der darüber abgewickelten Investitionsbeträge erhalten. Somit kann Base Dawgz wesentlich schneller eine hohe Reichweite und Viralität aufbauen. Der Erfolg des Modells lässt sich schon jetzt an den beeindruckenden Verkaufszahlen des Presales von fast 2 Mio. USD erkennen.

Memecoin-Trader sind aufgrund der hohen Insiderbestände von 40 % von Brett enttäuscht und suchen nach einem würdigen Nachfolger. Im Gegensatz zu ihm bietet Base Dawgz eine wesentlich fairere und strategischere Verteilung, als dies bei dem führenden Base-Memecoin der Fall ist. Zudem erobert Base Dawgz neben Base auch Ethereum, BNB Chain, Avalanche und Solana, was die Reichweite und Anwendungsfälle des Coins deutlich erweitert.

Die neue Kryptowährung $DAWGZ wird in der aktuellen Phase noch für einen Preis von 0,00527 USD angeboten. Jedoch sollten sich Interessierte nicht zu lange Zeit lassen, dass sich das Verkaufstempo steigern könnte. Denn bald wird das Staking eingeführt, was die Attraktivität vergrößert, und mehr Investoren anziehen wird. Zudem erhalten alle Anleger vor dessen Einführung einen zusätzlichen Bonus, welcher nur noch für kurze Zeit verfügbar ist.

Pepe Unchained

Unter den besten neuen Kryptowährungen darf das neue Projekt Pepe Unchained nicht fehlen. Denn es will den bekannten Frosch von der Kette der Layer-1 Ethereum befreien, um das volle Potenzial von ihm und der Memecoins zu entfesseln. Daher wurde eine eigene Layer-2 entwickelt, auf welcher optimale Konditionen für Memetoken gewährleistet werden können. Somit könnte sich Pepe Unchained sogar zum neuen Standard des Sektor entwickeln.

Denn mithilfe der neuen Ethereum-Skalierungslösung des Projekts sollen die Überlastungsprobleme der Layer-1 überwunden werden. So steigert die Skalierungslösung die Transaktionsgeschwindigkeit um das Hundertfache und reduziert die Gebühren maßgeblich. Überdies ermöglicht die PEPU-Chain die Überbrückung von Assets zwischen den verschiedenen Blockchains, womit sie eine höhere Flexibilität gewährt wird.

Der Roadmap von Pepe Unchained ist auch zu entnehmen, dass nach dem Start als Memecoin das Web3-Ökosystem weiter ausgebaut werden soll. Bisher gibt es noch keine genauen Details, allerdings könnte es sich dabei um eine Plattform für Memecoins handeln. Auf dieser könnten Memetoken sicher, transparent, günstig, schnell und einfach gestartet sowie gehandelt werden. Angesichts ihres DEX-Handelsvolumens könnte $PEPU explodieren.

Die neue Kryptowährung $PEPU hat mit ihrem Vorverkauf nach noch nicht einmal zwei Tagen schon mehr als 353.699 USD eingeworben. Dieser nutzt einen eingebauten Preiserhöhungsmechanismus, welcher bereits in 38 Stunden die nächste Phase einleiten wird. So lange können die Coins noch für 0,008 USD erworben werden. Beeindruckend ist auch die doppelte Staking-Rendite durch die Layer-2, die noch bei 7.922 % liegt.

Sealana

Während sich immer mehr der gefragtesten Memecoins von ihrer ursprünglichen Mission entfernt haben, geht Sealana wieder zurück zu den Wurzeln. Allerdings wurde er nicht nur zum Spaß erfunden, sondern er soll mit seiner kritischen und kontroversen Satire im Stil der weltweit beliebten Serie South Park für eine besonders hohe Viralität sorgen. Dabei nutzt es die psychologische Macht der Memes, die auch immer mehr im Wahlkampf eine Rolle spielt.

Dabei ist in diesem Jahr der neue Kryptosektor der PolitFi-Memecoins erschienen. Die meisten von ihnen wurden in Anlehnung an Donald Trump gegründet, wobei einige von ihnen den Präsidentschaftskandidaten sogar mit Spenden unterstützen. Ebenso ist Sealana ein patriotischer Seehund, der von dem Gamer Guy aus South Park inspiriert und an das Web3 angepasst wurde. Er verfolgt wie besessen den Memecoin-Markt, um Millionär zu werden.

Der PolitFi-Parodie-Celebrity-Memecoin Sealana profitiert von der Aktualität der US-Wahl, die am 5. November stattfinden wird. Aber auch in der Zeit darüber hinaus könnte er eine ähnliche Beliebtheit wie die Kultserie selbst erlangen. Außerdem könnte die kontroverse Persönlichkeit Trump und das Gerücht antreiben, dass er von denselben Gründern wie Slerf stammt. Hinzu kommt die höhere Sicherheit durch Multichain.

Die neue Kryptowährung $SEAL befindet sich wie die anderen beiden noch im Vorverkauf. Dieser hat aufgrund der hohen Nachfrage und steilen Anstiege der PolitFi-Coins bereits 5 Mio. USD eingeworben und wird in weniger als 3 Tagen abgeschlossen sein. So lange werden die Token für einen konstanten Preis von 0,022 USD angeboten. Somit haben die Vorverkaufsinvestoren keine Rendite erzielt, sodass die Gefahr von Gewinnmitnahmen eliminiert wird.

