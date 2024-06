Apple steht vor bedeutenden Hürden auf dem chinesischen Markt für Smartphones mit künstlicher Intelligenz. Ein Bericht des Marktforschungsunternehmens Canalys offenbart, dass 43 Prozent der chinesischen Verbraucher großes bis sehr großes Interesse an KI-fähigen Smartphones zeigen und 71 Prozent bereit sind, für KI-Funktionen mehr zu bezahlen. Dies stellt zwar eine solide Grundlage für die Geschäftsmodellierung und Profitabilität dar, doch regulatorische Auflagen könnten ausländischen Unternehmen wie Apple Steine in den Weg legen. Allein die erforderliche Verwendung von staatlich genehmigten Großsprachmodellen (LLMs) oder die Einrichtung lokaler Server für Daten in China könnten Apples KI-Pläne ins Stocken bringen. Derweilen haben chinesische Smartphone-Hersteller wie Honor und Xiaomi begonnen, AI-Funktionen zu implementieren, [...]

